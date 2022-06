KE: jesteśmy na końcowym etapie negocjacji polskiej Umowy Partnerstwa

Jesteśmy na końcowym etapie negocjacji polskiej Umowy Partnerstwa – poinformowała w czwartek w Sandomierzu Emma Toledano Laredo, dyrektor ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Dokument określa, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

W czwartek w Sandomierzu obradował Konwent Marszałków Województw RP. Jednym z tematów posiedzenia były negocjacje programów regionalnych z Komisją Europejską w nowej perspektywie Wspólnoty.

Emma Toledano Laredo, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, poinformowała, że dobiegają końca negocjacje polskiej Umowy Partnerstwa zainaugurowane w połowie stycznia tego roku. Finalizowane są też prace dotyczące opiniowania programów regionalnych. Zaznaczyła, że do połowy czerwca KE prześle uwagi do dokumentów przygotowanych przez samorządy województw.

Zaznaczyła, że w latach 2021-2027 promowane będzie przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwiększenie wydatków na bioróżnorodność. Urzędniczka KE mówiła, że w samym sercu polityki spójności będzie wsparcie innowacji. Zaznaczyła, że fundusze w nowej perspektywie nie będą kierowane na powstawanie nowej infrastruktury badawczej, a na lepsze wykorzystywanie już istniejącej.

Umowa Partnerstwa to kluczowy dokument dotyczący pozyskiwania środków unijnych w okresie programowania 2021-2027, z której w ramach samej polityki spójności Polska będzie mogła pozyskać ok. 76 mld euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Tymczasem jeszcze w tym roku do Polski mogą wpłynąć fundusze z KPO. "Chcemy, aby dzięki tym funduszom zapewnić większą dostępność do internetu dla kilkuset tysięcy gospodarstw domowych. Do szkół trafią laptopy i urządzenia cyfrowe. Z pewnością zapewniamy środki finansowe dla kilkuset szpitali, które zostaną wyposażone w nowy sprzęt, poprawi się infrastruktura wewnątrz szpitali, a budynki przejdą termomodernizację" - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który zdalnie uczestniczył w obradach konwentu.

Środki zostaną także przeznaczone na infrastrukturę transportową w tym budowę obwodnic oraz zakup ekologicznego taboru komunikacyjnego. "Mamy nadzieje, że środki pojawiają się jeszcze w tym roku" - dodał minister. Zaznaczył, że Polska będzie chciała jak najszybciej wystąpić o wypłatę pierwszej transzy pieniędzy z KPO. Zanim do tego dojdzie, inwestycje będą prefinansowanie przez Polski Fundusz Rozwoju.

KPO zakłada, że Polska otrzyma w sumie 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek.

W ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy przeprowadzone zostaną 54 inwestycje i 48 reform. Projekty realizujące cele klimatyczne będą stanowiły 42 proc. wartości KPO. Drugi kluczowy obszar reform to transformacja cyfrowa, na którą przeznaczonych ma zostać ponad 20 proc. środków.