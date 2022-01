KE nie komentuje doniesień, że Polska zwróciła się o wstrzymanie się z wysyłaniem wezwań do zapłaty kar dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN

Komisja Europejska nie komentuje doniesień o tym, że Polska zwróciła się do niej o wstrzymanie się z wysyłaniem wezwań do zapłaty kar dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Reuters podał w piątek, że Polska zwróciła się do KE o wstrzymanie się z wysyłaniem wezwań do zapłaty kar dotyczących stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Agencja napisała, że zawarte zostało to w piśmie, które Polska przekazała KE 10 stycznia.

Reuters napisał, że w liście Polska wskazuje, "iż szef Sądu Najwyższego podjął już decyzję o zaprzestaniu kierowania niektórych spraw do Izby Dyscyplinarnej, a rząd pracuje nad dalszymi zmianami w sądownictwie".

"Proszę, aby Komisja wstrzymała się z wysyłaniem wezwań do zapłaty do czasu przeprowadzenia planowanych reform" - miał napisać w liście do KE, na który powołuje się Reuters, Stały Przedstawiciel Polski przy UE.

O te doniesienia KE była pytana w piątek na konferencji w Brukseli. "Nie będziemy komentować treści (listu Polski do KE - PAP)" - powiedział rzecznik KE Christian Wigand. Dodał, że Komisja analizuje jego treść.

KE nie odpowiedziała też na pytanie, kiedy zmierza wysłać do Polski wezwanie do zapłaty kar dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN.

Trybunał Sprawiedliwości UE 4 lipca 2021 roku zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. KE podała wówczas, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

Pod koniec października TSUE poinformował, że Polska - z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN - została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie.

Już w lecie ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej zapowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak uzasadniał, izba ta nie sprawdziła się. Także premier Mateusz Morawiecki mówił, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Z kolei z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że projekt reformujący Sąd Najwyższy jest przygotowywany.

W ostatnim czasie Izba Dyscyplinarna SN nie orzeka w większości spraw dotyczących sędziów, rozstrzygając jednak pewne takie sprawy. Dzieje się tak m.in. w związku z zarządzeniami I prezes SN Małgorzaty Manowskiej z sierpnia i listopada, zgodnie z którymi nowe sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będą trafiały do sekretariatu I prezesa SN. Obowiązują one do 31 stycznia 2022 roku.