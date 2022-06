Kelapile: z powodu konfliktów na świecie cofamy się w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Jedna czwarta ludzi na świecie żyje w krajach objętych konfliktami zbrojnymi, z tego powodu nie posuwamy się naprzód w realizacji celów zrównoważonego rozwoju – ocenił w czwartek w Katowicach przewodniczący Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ Collen Vixen Kelapile.

"Jedna czwarta ludzi na świecie żyje obecnie w krajach objętych konfliktami zbrojnymi. Od końca II wojny światowej jest najwięcej tego typu konfliktów. Z tego powodu w wielu kwestiach, takich, jak np. ubóstwo, nie posuwamy się naprzód w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, można nawet powiedzieć, że robimy krok lub kilka kroków wstecz" - powiedział przewodniczący Kelapile podczas konferencji prasowej podsumowującej kończące się w czwartek w Katowicach Światowe Forum Miejskie.

Dodał, że świat stoi przed wieloma wyzwaniami i kryzysami, wymieniając m.in. kryzys klimatyczny i zaburzenia łańcuchów dostaw podstawowych towarów, takich jak żywność.

"Często działo się tak, że to miasta mimo kryzysów i wyzwań próbowały stać na czele rozwiązań, które pozwalałyby na radzenie sobie z tymi sytuacjami. W miastach są nierówności, z drugiej strony to miasta tworzą rozwiązania walczące z nierównością, z emisjami. To ich obowiązek. Wszyscy mieszkający w miastach chcą lepszej przyszłości" - powiedział Collen Vixen Kelapile, nawiązując do hasła całego Światowego Forum Miejskiego "Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości".

"Jesteśmy w połowie drogi do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W tym istotnym momencie musimy jeszcze raz podjąć wysiłki i zobowiązania na rzecz realizacji tych celów. Cieszę się, że było tu obecnych tak wielu burmistrzów i prezydentów miast po to, by raz jeszcze ponowić swój wkład w realizację tych ważnych celów" - podsumował przewodniczący Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ, a zarazem stały przedstawiciel Botswany przy tej organizacji.

