KEP opublikowała dokument dla wspólnot określający kryteria pozostawania w jedności z Kościołem powszechnym

Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski opublikowała dokument „Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich”, skierowany do członków, liderów, założycieli oraz przełożonych wspólnot i ruchów formacyjno-ewangelizacyjnych. Celem dokomentu jest pomoc w rozeznawaniu komunii danej wspólnoty z Kościołem powszechnym.

"Celem dokumentu jest zachowanie, ochrona i wspieranie wielkiego dobra, jakim w życiu Kościoła katolickiego są wspólnoty i ruchy formacyjno-ewangelizacyjne, z jednoczesną troską, aby zachowały one integralny depozyt wiary Kościoła i działały w pełnej komunii z jego pasterzami" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Episkopatu.

Jak poinformowano pierwsza część dokumentu przedstawia i wyjaśnia doktrynalne kryteria, na podstawie których wspólnota czy ruch formacyjno-ewangelizacyjny mogą być uznane za katolickie, czyli pozostające w komunii z Kościołem katolickim. "Do podstawowych kryteriów doktrynalnych należą: pełne przyjęcie wiary Kościoła, właściwy stosunek do sakramentów świętych oraz uznanie sukcesji apostolskiej" - czytamy.

Według dokumentu "każda wspólnota i każdy ruch formacyjno-liturgiczny pozostające w jedności z Kościołem powszechnym przyjmują pierwszeństwo ekonomii sakramentalnej w udzielaniu łaski oraz prawdę, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia".

"Tym samym żadna wspólnota i żaden ruch należący do Kościoła katolickiego nie mogą w przepowiadaniu czy praktyce stawiać ponad działaniem sakramentalnym jakichkolwiek innych znaków, form i działań modlitewnych czy paraliturgicznych" - zastrzegli autorzy dokumentu.

Podkreślono, że za jedno z głównych kryteriów przynależności danej wspólnoty do Kościoła katolickiego należy przyjąć uznawanie przez jej członków i animatorów "sakramentalnej i hierarchicznej struktury Ludu Bożego, zarówno co do nauczania, uświęcania, jak i rządzenia". "Misja nauczania powierzona biskupom i prezbiterom nie może być w zdrowej wspólnocie czy ruchu lekceważona bądź też zastępowana czy stawiana niżej niż nauczanie lidera wspólnoty" - zaznaczono.

Podkreślono też, że członkowie każdej wspólnoty katolickiej, niezależnie od jej liczebności, siły oddziaływania czy właściwych jej charyzmatów, "mają obowiązek okazywać posłuszeństwo wiary biskupowi ze względu na moc jego misji nauczania".

Część druga dokumentu wskazuje i omawia teologiczno-pastoralne kryteria prawidłowego funkcjonowania wspólnot pozostających w komunii z Kościołem powszechnym.

"Kryteria te wynikają z określonych w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary przymiotów Kościoła jako jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego oraz odwołują się do owoców Ducha Świętego wymienionych przez św. Pawła w Liście do Galatów. Do podstawowych kryteriów teologiczno-pastoralnych należą: budowanie jedności w różnorodności, dążenie do integralnie pojętej świętości, respektowanie powszechności i apostolskości Kościoła oraz otwartość na owoce Ducha Świętego (m.in. miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie)" - czytamy w komunikacie.

Dokument zaprezentował metropolita lubelski Stanisław Budzik podczas 392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca w Zakopanem.