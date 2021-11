KEP: przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży został bp Grzegorz Suchodolski

W czasie 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze biskupi dokonali w czwartek wyborów do gremiów Episkopatu i do instytucji kościelnych. Nowym przewodniczącym Komisji ds. Misji został bp Jan Piotrowski, a przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Grzegorz Suchodolski.

W czwartek na Jasnej Górze rozpoczęły się dwudniowe obrady biskupów. Jedną z poruszanych kwestii jest wizyta ad limina apostolorum, XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów i konstytucja apostolska "Pascite gregem Dei" (Paście owczarnię Bożą).

Pierwszego dnia obrad biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu i do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Nowym przewodniczącym Komisji ds. Misji w miejsce bp. Jerzego Mazura, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, został wybrany bp Jan Piotrowski. W latach 2000-2010 pełnił on funkcję dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, a w latach 2003-2009 był członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Duchowny od 1985 r. do 1991 r. prowadził działalność misyjną w Ludowej Republice Konga. W latach 1997-1998 i 1999-2000 pracował jako duszpasterz w parafii Santa Maria de Huachipa na przedmieściach Limy w Peru.

Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży w miejsce bp Marka Solarczyka, który zakończył pierwszą kadencję, został bp Grzegorz Suchodolski. Od 1996 do 2016 był dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, koordynując pobyt Polaków na dziewięciu spotkaniach z trzema papieżami. W tym czasie pełnił m.in. funkcję sekretarza generalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Biskupi przekształcili Komisję KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą w Zespół przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i zatwierdzili członków i konsultorów komisji jako członków zespołu. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na III pięcioletnią kadencję został powołany bp Wiesław Lechowicz.

Nowym przewodniczącym Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w miejsce abp. Grzegorza Rysia został wybrany bp Artur Ważny.

Delegatem KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży został bp Adam Bab, a Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce w miejsce bp. Mirosława Milewskiego został wybrany bp Marek Mendyk.

Zgodnie z decyzją biskupów w składzie Komisji Duszpasterstwa zostali: abp Wiktor Skworc, bp Jacek Kiciński, bp Wojciech Osial, bp Marek Solarczyk, bp Szymon Stułkowski i bp Wiesław Śmigiel.

W miejsce bp. Jana Tyrawy do Rady ds. Społecznych KEP zostali wybrani: bp Jacek Grzybowski, bp Andrzej Przybylski, bp Piotr Turzyński i bp Zbigniew Zieliński.

Biskupi powołali także Zespół "Laudato si'" przy Radzie ds. Społecznych. Jej przewodniczącym został bp Tadeusz Lityński, a członkiem m.in. bp Marian Florczyk.

Zastępcą dyrektora Caritasu Polska w miejsce ks. Pawła Dzierzkowskiego została Małgorzata Jarosz-Jarszewska.