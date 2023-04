Kępno: Policjanci zapobiegli nielegalnym ulicznym wyścigom samochodowym, wystawili 50 mandatów

Wspólna akcja policjantów z Kępna, Ostrowa Wlkp. i Ostrzeszowa zapobiegła zaplanowanym przez 100 kierowców nielegalnym wyścigom samochodowym – poinformował w środę PAP oficer prasowy kępińskiej policji st. sierż. Rafał Stramowski. Jak wyjaśnił, akcja policji była efektem działań operacyjnych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Mundurowi dotarli do informacji, że 1 kwietnia mają odbyć się w powiecie kępińskim uliczne wyścigi samochodowe, w których swój udział zapowiedziało 100 kierowców. Mężczyźni w wieku od 18 do 40 lat kontaktowali się między sobą za pośrednictwem stworzonej w tym celu grupy na portalu społecznościowym.

Uzgodnili, że do spotkania dojdzie na parkingu we wsi Rzetnia, skąd będą się ścigać. Na ustaloną przez nich godzinę na miejscu pojawiły się też wozy policyjne z powiatów: kępińskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

"Podczas działań mundurowi skontrolowali stan techniczny ponad 70 samochodów i stan trzeźwości kierujących. Policjanci byli przygotowani do akcji sprzętowo. Posiadali urządzenia do pomiaru prędkości, mieli czujniki spalin, urządzenia do sprawdzania przepuszczalności światła w szybach, sprawdzali też wystające elementy poza obręb pojazdu i wycieki na silniku" - wymienił Stramowski.

W wyniku przeprowadzonych działań wystawiono 50 mandatów od 50 do 2 tys. zł i zatrzymano 20 dowodów rejestracyjnych.

Zwrot dowodu - jak wyjaśnił oficer prasowy - nastąpi dopiero po naprawieniu przez właściciela pojazdu ujawnionej wady technicznej samochodu. "W tym celu muszą udać się na stację diagnostyczną, dokonać przeglądu samochodu i okazać na policji zaświadczenie o usunięciu usterki" - powiedział st. sierż. Rafał Stramowski.