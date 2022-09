Kętrzyn: Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców przez 15 lat przyjął 4 tys. osób

W czasie 15 lat działalności Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) przyjął 4 tys. osób. Jako jedyny ośrodek w Polsce przyjmuje małoletnich bez opieki - podał Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej.

Jak poinformowała PAP rzecznik oddziału straży granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz, obecnie w kętrzyńskim ośrodku przebywają 53 osoby. Umieszczeni pochodzą m.in. z: Afganistanu, Algierii, Indii, Iraku, Iranu, Konga, Maroka, Mołdawii, Syrii, Tadżykistanu i Turcji. Mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę socjalną, medyczną, stomatologiczną i psychologiczną.

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie został powołany na podstawie Rozporządzenia MSWiA z 27 września 2007 r.

Jak wskazała mjr Aleksandrowicz, przez 15 lat zmieniło się wiele. Powstały nowe sale mieszkalne, nowoczesne siłownie - plenerowa i wewnętrzna, biblioteka, plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę. Zakupy, remonty, dostosowanie pomieszczeń do aktualnych potrzeb cudzoziemców realizowane były przede wszystkim z pieniędzy unijnych. W ramach funduszy doposażono ośrodek: w wolnostojące i naścienne dystrybutory wody, klimatyzatory, maszyny szorująco-zbierające, medyczne szafy chłodnicze, pralki i suszarki przemysłowe, kabinę dla palących, sprzęt sportowy, zabawki. Ponadto w ośrodku są pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, a personel ma do dyspozycji samochód przystosowany do przewożenia cudzoziemców z niepełnosprawnością.

Do kętrzyńskiego ośrodka kierowane są wyłącznie rodziny, samotne kobiety.

W trakcie pobytu młodzi podopieczni uczestniczą w zajęciach szkolnych. Przebywający w ośrodku podczas dodatkowych zajęć chętnie opowiadają o swoich ojczyznach. Poznają religie, obyczaje i kulturę innych krajów - podkreśliła mjr Aleksandrowicz.

Dodała, że w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie organizowane są przedsięwzięcia, np. z okazji dnia dziecka, dnia babci i dziadka, dnia teatru, tańca, muzyki i sportu. Ponadto odbywają się eventy wiosenne, letnie, jesienne, czy zimowe, które współfinansowane są z funduszy unijnych.