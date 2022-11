Kewin Lewicki nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów RP

Transparentność działań Parlamentu Studentów RP, ustawowe umocowanie instytucji rzecznika praw studenta i rozwijanie oferty szkoleniowej dla studentów to wybrane kierunki działań nowego przewodniczącego PSRP Kewina Lewickiego.

W miniony piątek Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) wybrał nowego przewodniczącego. W wyborach startował jeden kandydat - Kewin Lewicki, student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Kadencję rozpocznie on 1 stycznia 2023 r.

Z samorządnością studencką przewodniczący elekt jest związany od czterech lat. Początkowo był członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Następnie pełnił funkcję przewodniczącego samorządu na swojej uczelni. W kadencji 2020-2022 był przewodniczącym Forum Uczelni Zawodowych.

Lewicki będzie współpracował z zespołem, w którego skład wchodzić będą m.in. dwoje wiceprzewodniczących: Jakub Stefaniak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Julia Bednarska z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kewin Lewicki, zapytany przez PAP o kierunki działań, wskazał na potrzebę "powiewu świeżości" w polskim środowisku akademickim. Powiedział, że wiele osób działających w samorządzie studenckim czekało w stagnacji na powrót starych czasów po okresie pandemii. Ocenił, że nowi studenci potrzebują jednak innych działań, bo ponad dwuletni okres pandemii poważnie wpłynął m.in. na światopogląd żaków.

Lewicki chciałby też, żeby głos PSRP szerzej docierał do mediów. "Będziemy stawiali na to, żeby nasze biuro prasowe wychodziło same do szerszych mediów, żeby o działaniach PSRP było trochę głośniej" - podkreślił. Planowane jest też przearanżowanie identyfikacji wizualnej PSRP.

Przewodniczący elekt chce również walczyć o podniesienie progu dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium socjalnego.

"Chcielibyśmy ustawowo umocować instytucje rzecznika praw studenta, który już obecnie pracuje przy parlamencie. Natomiast nie ma ustawowych narzędzi do tego, żeby wszczynać chociażby postępowania organom uczelni, co jest niezwykle ważne zwłaszcza, że zwraca się do nas coraz więcej studentów z problemem związanym z mobbingiem (...)" - powiedział.

Ocenił, że teraz studenci nie mają instytucji, która może im m.in. w takich sytuacjach pomóc, bo komisje dyscyplinarne na uczelniach nie wystarczają.

Lewicki powiedział, że chce postawić na transparentność działań PSRP. Przypomniał, że organizacja ta istnieje na podstawie zapisów w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dlatego chce, by wszystkie informacje na temat działań i pieniędzy wydawanych przez PSRP były transparentne.

Lewicki powiedział, że chce, aby PSRP działało również na rzecz środowiska. Jako główny postulat wymienił pełną digitalizację obiegu dokumentów w organizacji.

Nowy przewodniczący chce też rozwijać ofertę szkoleniową. Zapytany o najpilniejsze zadania, wskazał zorganizowane w każdym województwie, w każdym ośrodku spotkań kierownictwa PSRP z przedstawicielami samorządu studenckiego na temat potrzeb i wizji rozwoju parlamentu.

PSRP jest jedną z instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju.