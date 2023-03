KGP: do ponad 21 tys. wypadków doszło w ub.r.; zginęło prawie 1,9 tys. osób, a ponad 24 tys. zostało rannych

W 2022 roku na polskich drogach doszło do ponad 21,3 tys. wypadków drogowych, w których zginęło prawie 1,9 tys. osób, a ponad 24,7 tys. zostało rannych - poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że w porównaniu z zeszłymi latami spadła zarówno liczba wypadków jak i ofiar śmiertelnych i rannych.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podsumowało bezpieczeństwo na polskich drogach w zeszłym roku. "W 2022 roku doszło do 21322 wypadków drogowych. W porównaniu z 2020 rokiem, kiedy to miało miejsce 23540 wypadków, liczba ta spadła o 2218 wypadków (-9,4 proc.). W porównaniu z 2021 rokiem, w którym odnotowano 22 816 wypadków, liczba ta spadła o 1 494 wypadki (-6,5 proc.)" - wyjaśnił nadkomisarz Robert Opas.

Według policyjnych danych w zeszłym roku spadła również liczba ofiar wypadków oraz rannych. W zeszłorocznych wypadkach zginęło 1896 osób. "W porównaniu z 2020 rokiem, kiedy zginęło 2491 osób, nastąpił spadek o 595 osób (-23,9 proc.), natomiast z 2021 rokiem, w którym śmierć poniosło 2245 osób nastąpił spadek o 349 osób (-15,5 proc.)" - wyliczył policjant. Dodał przy tym, że w zeszłym roku wypadkach drogowych ranne zostały 24743 osoby, w tym ciężko - 7 541. "W porównaniu z 2020 rokiem 2020 liczba rannych zmniejszyła się o 1720 (-6,5 proc.). W porównaniu z 2021 rokiem, liczba ta spadła o 1672 osoby (-6,3 proc.)" - podał.

Według statystyk KGP w 2022 roku z winy kierujących pojazdami powstały 19373 wypadki, co stanowi 90,9 proc. ogółu. "W wyniku tych zdarzeń zginęło 1621 osób (85,5 proc.), a 22834 zostały ranne (92,3 proc.)" - zaznaczył.

"Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. młodych kierowców w wieku od 18 do 24 lat, którzy mają najwyższy wskaźnik liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2022 r. byli oni sprawcami 3059 wypadków (15,8 proc. wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 281 osób, a 3 910 zostało rannych. Liczby te są jednak niższe od danych ubiegłorocznych: wypadki mniej o 594 (-16,3 proc.), zabici mniej o 101 (-26,4 proc.) i rannych mniej o 720 (-15,6 proc.)" - zauważył nadkomisarz.

Ze statystyk wynika, że przyczyną 34,9 proc. wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. "O ich ciężkości świadczy 52,7 proc. zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka" - podkreślił.

"W 2022 roku doszło do 1760 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Wynika z tego, że w co dwunastym wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym zanotowano 2074 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, liczba zmalała o 314 (-15,1 proc.). W wypadkach tych zginęło 1896 osób, z czego 1 318 (69,5 proc.) zginęło na miejscu, a pozostałe 578 (30,5 proc.) to zgony w ciągu 30 dni od daty zaistnienia wypadku" - przekazał.

"Największą liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w odniesieniu do populacji wiekowej, spowodowali kierujący w wieku od 18 do 24 lat - 249 (16,7 proc. ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących). Były to głównie najechania na drzewo - 60 wypadków, w których zginęły 74 osoby; zderzenia czołowe - 56 wypadków, w których zginęło 67 osób; zderzenia boczne - 35 wypadków, w których zginęło 37 osób; najechania na pieszego - 29 wypadków, w których zginęło 29 osób i zderzenia tylne - 27 wypadków, w których również zginęło 29 osób" - dodał.

Nadkomisarz przekazał też, że w zeszłym roku cudzoziemcy uczestniczyli w ponad 2 tys. wypadkach, w których zginęło 310 osób, w tym 126 cudzoziemców, a rannych zostało 3 245 osób, w tym 1 367 cudzoziemców. "Cudzoziemcy - kierujący, byli sprawcami 1146 wypadków, w których zginęło 120 osób, a 1422 zostały ranne oraz 25 738 kolizji. Natomiast piesi spowodowali 78 wypadków, w których 15 osób zginęło, a 67 zostało rannych oraz 96 kolizji" - zaznaczył.

"Kierujący pojazdami, uczestniczący w zdarzeniach drogowych, najczęściej pochodzili z Ukrainy (944 wypadki - 58 proc.), Gruzji (141 wypadków - 8,7 proc.), Białorusi (119 wypadków - 7,3 proc.) oraz Niemiec (58 wypadków - 3,6 proc.) i Litwy (35 wypadków - 2,1 proc.)" - dodał nadkom. Robert Opas.