KGP: dwóch polskich policjantów pełniących służbę w Chorwacji uratowało tonącego 29-latka

Dwóch polskich policjantów pełniący służbę we wspólnych patrolach międzynarodowych w Chorwacji uratowali 29-letniego Chorwata, który przez uraz lewego barku raz po raz znikał pod lustrem wody w Adriatyku - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano. "Podkom. Marcin Czyż oraz mł. asp. Piotr Filar, którzy pełnią służbę we wspólnych patrolach międzynarodowych w Chorwacji w rejonie odpowiedzialności Komisariatu Policji w Makarskiej (Policyjny Okręg Administracyjny Splitsko-Dalmatinska), spacerując przed służbą deptakiem wzdłuż Adriatyku, usłyszeli dochodzące od strony morza kobiece wołanie o pomoc" - przekazał insp. Mariusz Ciarka.

"Policjanci zauważyli w wodzie około 100 metrów od linii brzegowej, niestrzeżonej jeszcze o tej godzinie plaży, dwójkę ludzi. Młoda kobieta krzycząc i machając rękami wołała o pomoc, zaś mężczyzna raz po raz znikał pod lustrem wody" - wyjaśnił.

Widząc to polscy policjanci podbiegli w kierunku brzegu. "Pod drodze, pożyczając pompowaną deskę SUP, od nielicznych jeszcze o tej porze plażowiczów, wskoczyli do wody kierując się w stronę pary" - zaznaczył.

"Okazało się, iż rosły 29-letni Chorwat doznał urazu lewego barku. Z powodu ograniczenia ruchu oraz bólu, tracąc siły, nie miał możliwości samodzielnie dopłynąć do brzegu. Z kolei filigranowa kobieta nie mogła mu skutecznie pomóc" - podkreślił policjant.

Polscy policjanci używając technik ratowniczych oraz deski przetransportowali poszkodowanego do brzegu, gdzie został przekazany ratownikom pobliskiego kompleksu hotelowego. "Okazało się, że uraz jest na tyle poważny, iż będzie wymagał leczenia operacyjnego" - tłumaczył.

"Warto dodać, że podkom. Marcin Czyż, na co dzień jest koordynatorem policyjnych wodniaków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, więc zagadnienie jest mu doskonale znane, posiada również szereg uprawnień, w tym oczywiście jest ratownikiem wodnym. Ciekawostką jest natomiast fakt, że uprawnienia takie, ale i jak widać umiejętności, posiada również mł. asp. Piotr Filar, który pełni służbę w przeciwległym zakątku Polski, to jest Komisariacie Policji w Rabce Zdroju - KPP Nowy Targ, którego to regionu z ratownictwem wodnym nie utożsamiamy" - dodał rzecznik KGP.

Przypomniał, że w ramach projektu "Bezpieczny sezon wakacyjny" patrolach międzynarodowych nad słonecznym wybrzeżem chorwackiego Adriatyku bierze udział dwunastu polskich policjantów. "Już niebawem dwójka polskich policjantów zacznie pełnić służbę na wybrzeżach Bułgarii" - zapewnił insp. Mariusz Ciarka.