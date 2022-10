KGP: komendant ogłosił nabór na policyjnych kontrterrorystów

Komendant Główny Policji ogłosił nabór do służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA". "To służba z ludźmi, którzy zatrzymują najniebezpieczniejszych przestępców" - podkreślił rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

"Policyjni kontrterroryści to funkcjonariusze, którzy ze względu na charakter realizowanych zadań cechują się przede wszystkim: wysoką sprawnością fizyczną, bardzo dobrym stanem zdrowia, wysoką odpornością na sytuacje stresowe, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością szybkiej adaptacji do nowych warunków oraz dyspozycyjnością" - przekazał w rozmowie z PAP rzecznik Komendy Głównej Policji.

Termin przyjęcia do służby wyznaczono na 29 grudnia 2022 roku. "To służba z ludźmi, którzy są pasjonatami sportów ekstremalnych - u nas będziesz mógł szlifować swoje umiejętności, w tym m.in.: z taktyki, skoków spadochronowych, nurkowania czy zajęć strzeleckich" - wyjaśnił policjant.

"Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji +BOA+ zajmuje się m.in.: dokonywaniem zatrzymań najniebezpieczniejszych przestępców, pozyskiwaniem informacji o zagrożeniach terrorystycznych oraz zwalczaniem terroryzmu, prowadzeniem negocjacji policyjnych czy realizowaniem działań minersko-pirotechnicznych" - wyliczył.

W rozmowie z PAP przekazał też jak wygląda proces rekrutacji. Przede wszystkim, aby dostać się do policji trzeba posiadać obywatelstwo polskie o nieposzlakowanej opinii oraz być nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Trzeba również korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

"Po złożeniu wymaganych dokumentów, należy przejść test wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej. Proces zakończy rozmowa kwalifikacyjna. Oprócz warunków, które musi spełniać każdy kandydat ubiegający się do służby w policji, w tym przypadku ważna jest nie tylko twoja sprawność fizyczna na doskonałym poziomie, ale też specjalistyczne umiejętności. To one mogą zdecydować o tym, że kandydat pozytywnie przejdzie rekrutację i dołączy do elitarnego grona" - podał.

Na szczególne preferencje mogą liczyć kandydaci z wykształceniem i umiejętnościami. "Dodatkowe punkty przy rekrutacji doliczamy, jeśli kandydat m.in.: ratownikiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, masz uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, ratownikiem górskim lub wodnym, dysponujesz uprawnieniami do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych, masz uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych" - przekazał.

"Szczegóły znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Warto też odwiedzić naszą stronę poświęconą rekrutacji w służbie kontrterrorystycznej. Można dowiedzieć się tam, jakie dokładnie trzeba spełnić wymagania, co oferujemy i jak wygląda cały proces rekrutacji - https://policja.pl/pol/boa/dobor/44688,Dla-kandydatow-do-Policji.html" - dodał rzecznik KGP.