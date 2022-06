KGP: od początku wojny w Ukrainie zrealizowaliśmy ponad 900 konwojów z uchodźcami

Polscy policjanci od samego początku, kiedy nastąpiła inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zaangażowani są w niesienie pomocy uchodźcom - powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Dodał, że m.in. od 24 lutego policjanci zrealizowali ponad 900 konwojów z uchodźcami.

Rzecznik KGP w rozmowie z PAP podkreślił, że polscy policjanci od samego początku, kiedy nastąpiła inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zaangażowani są w niesienie pomocy uchodźcom, a także utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. "Do chwili obecnej, pomimo ogromnej liczby uchodźców, którzy przekroczyli granicę, nie odnotowujemy znacznie zwiększonej liczby przestępstw, a stan bezpieczeństwa oceniamy wysoko" - zaznaczył inspektor Mariusz Ciarka.

Wskazał, że policjanci pełnią służbę przy granicy polsko-ukraińskiej w trzech obszarach - ruch drogowy, służba prewencyjna i kryminalna. "Policjanci z ruchu drogowego odpowiedzialni są za upłynnianie ruchu, za zapewnienie jak najszybszego i najlepszego dotarcia do granicy pojazdom, które odbierają uchodźców, a także pojazdom konwojów humanitarnych. Bardzo często takie konwoje są przez nas pilotowane" - tłumaczył.

"Policjanci służby prewencyjnej odpowiedzialni są za to, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w tych miejscach, gdzie przebywają uchodźcy. To są punkty recepcyjne, przejścia graniczne, miejsca gromadzenia, miejsca zakwaterowania, ale także wspierają inne służby w przyjęciu uchodźców. To jest pomoc przy rozładowywaniu pociągów, przy przyjęciu obywateli, którzy opuszczają Ukrainę uciekając przed bombami, przed wojną, a także zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy jadą na Ukrainę" - podał.

Podkreślił, że policjanci służby kryminalnej odpowiedzialni są za to, aby pełniąc służbę po cywilnemu obserwować, co się dzieje tak, aby reagować w momencie, kiedy dochodziłoby do popełnienia przestępstw, czy sytuacji, które mogłyby stwarzać zagrożenie. "Pamiętajmy również, że policjanci podróżują razem z obywatelami opuszczającymi Ukrainę pociągami, tak, aby zapewnić tam maksimum bezpieczeństwa. Jesteśmy też w miejscach noclegowych, miejscach zakwaterowania" - poinformował.

"Odnotowujemy pojedyncze przestępstwa, czy wykroczenia na szkodę obywateli Ukrainy. To nie są duże liczby, a biorąc pod uwagę skalę, tj. liczbę uchodźców w Polsce liczoną w milionach, można powiedzieć, że tych kilka przypadków dziennie dotyczących głównie drobnych spraw to bardzo mało" - powiedział.

Przekazał, że najczęstszymi przestępstwami na szkodę obywateli Ukrainy są kradzieże dokumentów, portfeli, torebek. "Ale są to także oszustwa. Najczęściej związane z wynajęciem mieszkania. Osoby z Ukrainy odpowiadają na ogłoszenia z ofertą wynajmu mieszkań, czy domów, przelewają na konto pieniądze, po czym okazuje się, że takiego mieszkania czy domu nie ma, a pieniądze zostały przelane na konto osoby, z którą nie ma już kontaktu" - podkreślił.

"Na szczęście do chwili obecnej nie odnotowaliśmy żadnych przypadków handlu ludźmi. Natomiast cały czas, jako polska policja, to zagrożenie bierzemy bardzo mocno pod uwagę. Dlatego podjęliśmy różnego rodzaju działania, takie, jak utworzenie specjalnej infolinii dotyczącej handlu ludźmi, rozdajemy ulotki, sprawdzamy osoby, które odbierają pojedynczo obywatelki Ukrainy z przejść granicznych, czy z innych miejsc, w których się znajdują. Chodzi o to, czy te odbierające osoby nie były wcześniej notowane za popełnienie różnych przestępstw, w tym również związanych z wykorzystaniem seksualnym" - mówił.

Zaznaczył, że zdarzały się już pojedyncze przypadki, gdzie policjanci legitymując osoby, które oferowały pomoc obywatelkom Ukrainy były notowane m.in. jako osoby związane z prowadzeniem domów publicznych, czy prostytucji. "Nie w Polsce, ale konkretnie w Berlinie, w Niemczech" - dodał rzecznik KGP.

"Takie osoby zostały natychmiast przez policjantów wyproszone, a osoby, którym oferowały pomoc poproszono, aby nie korzystały z tej pomocy. Oczywiście nie wiemy, czy te osoby chciały popełnić przestępstwo, ale działamy zapobiegawczo, prewencyjnie, aby do przestępstw nie dochodziło" - podał.

"Oprócz tego prowadzimy działania profilaktyczne na terenie całej Polski. Nasi policjanci spotykają się z obywatelami Ukrainy. Z pomocą tłumaczy mówią, jakie w Polsce obowiązują przepisy, jak należy się zachowywać, jakich zasad należy przestrzegać, tak, aby było bezpiecznie" - podkreślił.

Mając na uwadze to, że są osoby, które mogą wykorzystywać trudną sytuację uchodźców, Komenda Główna Policji uruchomiła specjalne telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla obywateli Ukrainy. "Przeprowadziliśmy ok. 1000 rozmów za pomocą specjalnej infolinii, a na skrzynkę mailową przesłano ponad 150 wiadomości" - podał.

"Najczęściej kierowano do nas zapytania związane z legalizacją pobytu na terenie Polski, gdzie można szukać pomocy, jakie są możliwości zakwaterowania, czy podjęcia pracy w Polsce" - przekazał insp. Ciarka.

Wyjaśnił, że od 24 lutego do chwili obecnej na zasadzie wielokrotności na teren przygraniczny skierowanych został, celem zapewnienia bezpieczeństwa prawie 110 tys. policjantów. "W całej Polsce tylko do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku ze zwiększoną liczbą uchodźców zaangażowano do tej pory prawie 403 tys. policjantów na zasadzie wielokrotności" - podał. Dodał przy tym, że od 24 lutego tylko policjanci zrealizowali ponad 900 konwojów z obywatelami opuszczającymi Ukrainę.

"Przypomnieć należy, że cały czas wspieramy również działania związane z ochroną granicy polsko-białoruskiej, a także zapobiegające nielegalnemu przemytowi ludzi z Białorusi. Od początku tych działań do chwili obecnej skontrolowaliśmy prawie 4,9 milionów pojazdów. Do chwili obecnej na zasadzie wielokrotności do wsparcia na granice polsko-białoruska skierowano prawie 190 tys. policjantów" - przypomniał.

"Jestem przekonany, że nasze, policyjne działania wzdłuż wschodniej granicy z Białorusią i Ukrainą oraz działania w całej Polsce znacznie przyczyniły się do zapewnienia bardzo wysokiego stanu bezpieczeństwa i dzięki temu Polska oceniana jest jako bardzo bezpieczny kraj" - dodał rzecznik KGP.