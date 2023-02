KGP: policjanci udaremnili próbę uprowadzenia dziecka w celu wykorzystania seksualnego

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy rozpowszechniali w internecie treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich, a także przygotowywali się do uprowadzenia małoletniego w celu wykorzystania go seksualnie - poinformowała w czwartek Komenda Główna Policji.

KGP przekazała, że policjanci z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w październiku 2022 roku wszczęli postępowanie, w wyniku którego zatrzymali i aresztowali mężczyznę podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich.

W zabezpieczonym materiale dowodowym znaleźli korespondencję prowadzoną przez zatrzymanego z innym użytkownikiem za pomocą komunikatora, podczas której wymieniali się oni między sobą setkami zdjęć i filmów zawierających treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich. "Dodatkowo mężczyźni prowadzili między sobą rozmowy dotyczące planowania uprowadzenia osoby małoletniej w celu wykorzystania jej seksualnie" - podała KGP.

Funkcjonariusze ustalili personalia i miejsce przebywania drugiego z przygotowujących uprowadzenie mężczyzn i zatrzymali go. Przedstawiono mu w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zarzut posiadania oraz rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich, a także czynienie przygotowań do uprowadzenia małoletniego w celu wykorzystania go seksualnie.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.