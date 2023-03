KGP: ruszył pilotaż systemu informatycznego e-Notatnik

W wytypowanych jednostkach policji w kraju rozpoczęto pilotaż pierwszego z trzech modułów systemu informatycznego e-Notatnik - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że w pilotażu udział bierze ok. pół tysiąca policjantów oraz osób odpowiedzialnych za organizację służby.

"Policja musi stale doskonalić metody swojego działania oraz wykorzystywać nowe narzędzia i technologie celem wypełnienia stawianych przed nią słusznych oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Kierując się tymi przesłankami w Komendzie Głównej Policji podjęto intensywne prace koncepcyjne, a następnie programistyczne wynikiem, których jest opracowanie nowego narzędzia, które rewolucjonizuje dotychczasowy sposób gromadzenia i przetwarzania informacji dedykowanych głównie policjantom realizującym zadania +na ulicy+" - przekazał inspektor Mariusz Ciarka.

Rzecznik KGP poinformował, że z początkiem 2023 r. ruszyły intensywne prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem pilotażu pierwszego z trzech modułów systemu informatycznego e-Notatnik. "Podejście do samego projektu również jest niestandardowe, albowiem o jego ostatecznym kształcie funkcjonalnym decydować będą opinie użytkowników końcowych, a więc policjantów pełniących służbę bezpośrednio +na ulicy+, którym jest głównie dedykowany ten system" - zaznaczył.

W pilotażu, który ruszył 27 marca biorą udział policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży (KWP Białystok), Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach (KWP Kraków), Komendy Rejonowej Policji Warszawa V oraz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. "W pilotażu udział bierze łącznie około 500 policjantów oraz osób odpowiedzialnych za szeroko pojmowaną organizację służby" - wyliczył.

"W ramach pilotażu biorący w nim udział policjanci kierowani do realizacji zadań o charakterze patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowi oraz w ruchu drogowym wyposażeni zostali w urządzenia mobilne przy pomocy, których nie tylko, jak dotychczas mogą dokonywać sprawdzeń w policyjnych bazach danych, ale również otrzymują zadania do służby i mogą pozyskiwać informację niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, a informacji tych naprawdę jest bardzo wiele" - wyjaśnił.

"Pierwsze dni funkcjonowania systemu spotkały się nie tylko z dużym zainteresowaniem ze strony policjantów, ale i z ich przychylną oceną. Mało tego, policjanci już pytają, kiedy uruchomiony zostanie drugi z projektowanych modułów" - dodał.