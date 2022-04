KGP: tragiczny poniedziałek na drogach; zginęło 14 osób

W okresie świąt wielkanocnych na polskich drogach w 188 wypadkach drogowych zginęło 31 osób, a 210 zostało rannych - poinformował we wtorek PAP kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Najtragiczniejszy był poniedziałek, kiedy zanotowano 14 ofiar śmiertelnych.

Komenda Główna Policji poinformowała we wtorek, że od piątku do poniedziałku policjanci odnotowali 188 wypadków drogowych, w których zginęło 31 osób, a 210 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też najwyższą w ostatnich latach w okresie świątecznym liczbę nietrzeźwych kierujących. To aż 1265 osób.

Najtragiczniejszym dniem w świątecznych statystykach jest poniedziałek, czyli dzień powrotów. Tego dnia na drogach w całym kraju zginęło 14 osób. "Wśród ofiar było dwóch motocyklistów, jeden pieszy, kierujący ciężarówką, troje pasażerów, kierowcy samochodów osobowych i rowerzysta" - powiedział kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Dodał, że policjanci zatrzymali o 20 proc. więcej nietrzeźwych kierujących niż w roku ubiegłym. Podkreślił również, że świąteczny weekend charakteryzował się bardzo dużym natężeniem ruchu, w związku z czym do służby skierowano tez rekordową w ostatnich latach liczbę policjantów pionu ruchu drogowego, było to niemal 4,2 tys. funkcjonariuszy.

W zakresie wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h policjanci odnotowali spadek takich przypadków - było to 396 osób, zaś w roku ubiegłym - 909.

"Część osób jeszcze w tym tygodniu będzie wracała do domu. To osoby, które mogły sobie pozwolić na dłuższe wolne i nad bezpieczeństwem tych osób również będą czuwać policjanci" - zapewnił Opas.

Dodał, że policjanci szczególna uwagę będą zwracać na nietrzeźwych kierujących. "Będziemy również kontrolować prędkość, bo patrząc na wstępne przyczyny, w większości tych najbardziej tragicznych zdarzeń, to właśnie prędkości przyczyniła się do tego, że mówimy o 31 ofiarach" - powiedział.

W ubiegłym roku podczas czterech dni trwania okresu świątecznego na drogach zginęły 22 osoby, 181 osób zostało rannych, odnotowano też 1069 nietrzeźwych kierujących i 909 przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym - powyżej 50 km/h.