KGP: w długi weekend doszło do 131 wypadków, w których zginęło 14 osób

W długi weekend na polskich drogach doszło do 131 wypadków drogowych, w których zginęło 14 osób, a 170 zostało rannych - przekazał komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Komenda Główna Policji podsumowała bezpieczeństwo na drogach w długi weekend od 6 do 9 stycznia. Według policyjnych danych w tym okresie na polskich drogach doszło do 131 wypadków drogowych, w których zginęło 14 osób, a 170 zostało rannych. "W tym czasie policjanci zatrzymali też uprawnienia do kierowania pojazdami 206 kierowcom za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym (zeszły rok za ten okres 592 przypadki)" - powiedział komisarz Robert Opas. Rok temu, w okresie od 6 do 9 stycznia doszło na polskich drogach do 159 wypadków drogowych, w których zginęły 24 osoby, a 162 zostały ranne.

"Wśród wstępnych przyczyn wypadków, które wydarzyły się w długi weekend nadal wskazać trzeba nadmierną prędkość niedostosowaną do warunków ruchu, w tym zmiennych warunków pogodowych" - tłumaczył policjant.

Wskazał, że tak było w czwartek około godziny 16.30 na moście Gdańskim w Warszawie. "Kierujący fiatem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z renault. W wyniku zderzenia kierujący fiatem zginął na miejscu, a 47-letnia pasażerka renault z urazem klatki piersiowej została przewieziona do szpitala" - podkreślił.

Do kolejnego śmiertelnego wypadku w długi weekend doszło w sobotę przed godziną 14 na drodze krajowej 19 na obwodnicy Lubartowa. Kierujący peugeotem aktor z Teatru im. Juliusza Osterwy Przemysław Gąsiorowicz zjechał na przeciwległy pas ruchu zderzył się czołowo z hondą. "W wyniku odniesionych obrażeń kierujący peugeotem zmarł po przetransportowaniu helikopterem do szpitala. Drugi kierujący doznał poważnych obrażeń ciała i jest hospitalizowany. Obrażeniom ulegli także pasażerowie peugeota: 2 osoby dorosłe i 2 dzieci przewiezieni zostali do szpitala" - podał kom. Opas.

Przypomniał także o znaczeniu elementów odblaskowych, widoczności pieszych i odpowiedzialnym zachowaniu tych uczestników ruchu. "W piątek po godzinie 18 na trasie S8 na wysokości miejscowości Ślubów (Mazowieckie) doszło do potrącenia przebiegających przez drogę dwóch osób pieszych, które nie posiadały elementów odblaskowych" - przekazał. Piesi zginęli na miejscu, a kierujący osobowym renault został zabrany do szpitala.