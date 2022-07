KGP: w międzynarodowych działaniach wzięło udział prawie 280 funkcjonariuszy, z czego ponad 180 w Polsce

W międzynarodowych działaniach skierowanych w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym przemytem ludzi wzięło udział prawie 280 funkcjonariuszy, z czego najwięcej w Polsce, bo ponad 180 funkcjonariuszy policji i straży granicznej - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Podczas piątkowej konferencji w Komendzie Głównej Straży Granicznej rzecznik KGP przekazał, że operacja przeciwko grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym przemytem migrantów miała charakter międzynarodowy. "Koordynowana była przez Europol. Jest to kolejny przykład bardzo dobrej współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami, prokuraturą i instytucjami europejskimi" - zaznaczył inspektor Mariusz Ciarka.

"Od ponad roku zmagamy się z kryzysem na granicy białorusko-polskiej i to, co możemy zobaczyć to m.in. wspólne służby, patrole, działania między policją a strażą graniczą. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że oprócz tych działań, które na co dzień możemy zobaczyć towarzyszą też działania o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. W tym przypadku od praktycznie samego początku, kiedy wiedzieliśmy, że jest to sztuczny kryzys migracyjny celowo wywołany na granicy polsko-białoruskiej niemający charakteru socjalnego, a charakter ekonomiczny mający również atakować Polskę" - tłumaczył policjant.

Wskazał, że śląscy policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się m.in. zwalczaniem przestępczości pseudokibiców już kilka miesięcy temu uzyskali informację, że przemyt ten ma charakter ekonomiczny i jest prowadzony przez zorganizowaną grupę przestępczą. "Dlatego wówczas rozpoczęliśmy wspólne działania z prokuraturą i strażą graniczną. Współpraca odbywała się wzorcowo. Dla nas najważniejsze było, aby finałem wspólnych działań było zatrzymanie osób, które trudniły się tym procederem przestępczym" - zaznaczył.

"Z uwagi na to, że istniało podejrzenie, że członkowie tej grupy przestępczej mogą posiadać broń palną i niebezpieczne przedmioty realizację zaplanowano tak, aby była ona koordynowana przez Europol. Z naszej strony policja reprezentowana była m.in. przez śląską policję, także wydział do walki z handlem ludźmi KGP" - podał.

Wyjaśnił, że akcje zatrzymań członków grupy miały miejsce w tym samym czasie, aby członkowie grup nie mogli się nawzajem ostrzec, aby nie było nieprzewidzianych sytuacji. "W kilku państwach niemal jednocześnie odbyły się działania, w których w sumie brało udział prawie 280 funkcjonariuszy, z czego najwięcej w Polsce, bo ponad 180 funkcjonariuszy policji i straży granicznej" - przekazał. W realizacji uczestniczyli też kontrterroryści a także funkcjonariusze straży granicznej z wydziałów, które zajmują się zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców.

"Dla nas jest to ogromny sukces. Z jednej strony likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej czyli wyprowadzenie z rynku ludzi, którzy wykorzystywali migrantów żądając od nich pieniędzy za przemyt, gdzie bardzo często te osoby były przewożone w warunkach urągających ludzkiej godności, stwarzających zagrożenie życia. Z drugiej strony to jest pozbawienie grup przestępczych środków i dochodów, które mogły inwestować w kolejne przestępstwa" - ocenił.

"Działania są kolejnym przykładem pokazującym jak ważna jest współpraca pomiędzy poszczególnymi służbami i prokuraturą. Zapowiadamy, że ta współpraca będzie cały czas się rozwijać i dla nas nie jest to zakończenie sprawy. Sam problem jeszcze istnieje, dlatego te działania będą prowadzone dalej. I niech to będzie przykład dla grup przestępczych, że nie mogą czuć się bezkarnie" - dodał rzecznik KGP.