KGP: w piątek doszło do 77 wypadków drogowych, w których zginęło dziewięć osób

W piątek policjanci odnotowali 77 wypadków drogowych, w których zginęło dziewięć osób, a 75 zostało rannych - poinformował w sobotę PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że policjanci zatrzymali ponad 300 nietrzeźwych kierowców.

W okresie Wszystkich Świętych policjanci prowadzą wzmożone kontrole w ruchu drogowym i w rejonach nekropolii. Do zadań funkcjonariuszy pełniących w tym czasie służbę należy m.in. zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i drogach prowadzących do cmentarzy. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci kierują ruchem. Podczas kontroli policjanci zwracają szczególna uwagę na przekraczanie dozwolonych limitów prędkości czy nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych; kontrolują także trzeźwość kierowców.

Jak poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, w piątek w związku z wyjazdami na długi weekend odnotowywano wzmożony ruch, zwłaszcza na drogach wyjazdowych z dużych miast. Dodał, że nad bezpieczeństwem podróżnych czuwało ok. 5 tys. policjantów pionu ruchu drogowego.

Policjanci odnotowali tego dnia 77 wypadków drogowych, w których zginęło dziewięć osób - w tym trzy piesze - oraz 75 rannych. "Mimo naszych wspólnych apeli aż 304 osoby zostały zatrzymane za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu" - przekazał nadkom. Opas.

Dodał, że 77 wypadków, do których doszło w piątek, to o 14 mniej niż w piątek, 29 października ubiegłego roku. Odnotowano również o 26 mniej osób rannych. "Natomiast kierowców, którzy spożyli alkohol i wsiedli za kierownicę, było w tym roku niestety o 83 więcej" - powiedział Opas. Dodał, że o cztery osoby więcej było także ofiar śmiertelnych.

"Wcześnie zapadający zmrok, jesienna pogoda wpływają niekorzystnie na warunki podróżowania. Również opady atmosferyczne zmniejszają w tym czasie widoczność. Po raz kolejny apel do pieszych, bo wśród dziewięciu ofiar trzy osoby to osoby piesze i wstępne okoliczności zdarzeń w dwóch przypadkach wskazują na to, że przyczynili się oni do powstania tych tragicznych w skutkach wypadków" - powiedział.

Nadkom. Opas zaapelował do pieszych o noszenie odblasków w sposób widoczny dla kierowców. "Mogą to być takie elementy jak kamizelka, opaska, czy odblaskowy breloczek, które podniosą znacznie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego" - powiedział.

Policjant poprosił również o stosowanie się uczestników ruchu drogowego do poleceń i wskazówek policjantów, którzy - jak powiedział - w wielu miejscach podejmują ręczne kierowanie ruchem. Zaapelował również o rozsądek i o nie wsiadanie za kierownicę po alkoholu.

"Jeżeli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jesteśmy gotowi do podróży, bo chociażby dnia poprzedniego spożywaliśmy alkohol, proszę o rezygnację z tych planów, o skorzystanie z komunikacji publicznej, czy może mniej doświadczonego, ale trzeźwego i wypoczętego kierowcy" - zaznaczył.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że podczas ubiegłorocznych Wszystkich Świętych doszło do 129 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 151 zostało rannych. W zeszłym roku policjanci tylko podczas dwóch dni zatrzymali 535 kierujących pod wpływem alkoholu.