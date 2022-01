KGP: w trakcie ferii policjanci będą kontrolować autobusy wiozące dzieci na zimowy wypoczynek

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi policjanci podejmą w całym kraju działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym - powiedział komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach między 15 stycznia a 27 lutego.

Od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; od 22 stycznia do 6 lutego ferie mają uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego; od 29 stycznia do 13 lutego uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego; od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Komisarz Robert Opas w rozmowie z PAP podkreślił, że w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi policjanci ruchu drogowego w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. "Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców" - tłumaczył policjant.

Wskazał, że dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

"Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC" - podał.

Zaznaczył, że policjanci zwrócą również szczególną uwagę na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów oraz stan techniczny pojazdów. "Mundurowi nie będą pobłażliwi dla tych, którzy rażąco naruszają przepisy. Niezależnie od pokonywanej odległości, kierujący powinien zawsze prowadzić pojazd tak, aby nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu" - przekazał.

Przypomniał, że policjanci w 2020 r. podczas ferii skontrolowali 4 471 autokarów. "Stwierdzili 263 usterek, a w 60 przypadkach nie dopuścili do dalszej jazdy. Zatrzymali także 102 dowody rejestracyjne oraz 1 prawo jazdy. Nie było żadnego nietrzeźwego kierowcy" - wyliczył.

Dodał, że w 2021 dane nie były zbierane z powody pandemii i ograniczenia podróży.