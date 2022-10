KGP: we wrześniu o 1,5 tys. mniej praw jazdy zatrzymanych za przekroczenie prędkości

We wrześniu policjanci zatrzymali o ponad 1,5 tys. mniej praw jazdy niż w rok temu w związku z przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h - poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Według informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji we wrześniu. Na polskich drogach doszło do 1844 wypadków, w których zginęły 142 osoby oraz 2052 zostało rannych.

"I choć dziennie średnia liczba ofiar śmiertelnych wynosi 4,7 to warto zauważyć, że te liczby są znacznie niższe niż w ubiegłych latach. W 2021 roku w tym samym czasie doszło do 2261 wypadków, w których zginęło 216 osób, a 2595 zostało rannych. Z kolei we wrześniu 2020 roku doszło do 2557 wypadków, w których zginęło 215 osób, a 2845 zostało rannych" - poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policjant przypomniał, że od 17 września zaczął obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. Wyszczególniono w nim szereg wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych. W życie weszły także przepisy dotyczące tzw. recydywy, w tym podwójne stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Zmiany wynikają z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, które weszło w życie 1 stycznia 2022 roku.

"We wrześniu widzimy spadek wykroczeń dotyczących znaczonego przekraczania prędkości. W porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku, gdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h zatrzymaliśmy 3859 kierowców, to w tym roku było ich 2313. To ponad 1,5 tys. mniej zatrzymanych praw jazdy" - zauważył policjant.

W rozmowie z PAP nadkom. Robert Opas podkreślił, że od początku października rozpoczęła się policyjna akcja "Świeć Przykładem", która ma przypomnieć pieszym, w tym seniorom, o konieczności korzystania z elementów odblaskowych. "Najtrudniejsze pod względem warunków drogowych miesiące roku wciąż przed nami. Poruszanie się w tym czasie po drodze wymaga zwiększonej uwagi" - zaznaczył.

Jej brak bywa przyczyną śmiertelnych wypadków. W połowie września w Ludźmierzu (Małopolskie) 15-latek jadąc niedopuszczonym do ruchu, nieoświetlonym motocyklem, na nieoświetlonym odcinku drogi, nie posiadając elementów odblaskowych odzieży zderzył się z prawidłowo wykonującym manewr wyprzedzania samochodem kierowanym przez 43-latka. W wyniku zderzenia kierujący motocyklem, pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł.

Pod koniec września na autostradzie A4, gdzie w nocy 21-latek jadąc dostawczym iveco nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na tył poprzedzającego go mazdy kierowanej przez 35-latka, a następnie uderzył w trzech strażaków OSP w Balicach zabezpieczających miejsce wypadku. W wyniku wypadku zmarł 38-letni strażak, a 38-letnia ochotniczka ranna trafiła do szpitala. Trzeci ze strażaków z urazem obojczyka po opatrzeniu medycznym został zwolniony do domu.

Również pod koniec września w miejscowości Luta (Świętokrzyskie) 26-latek jadąc fiatem w trakcie wyprzedzania potrącił jadącego w tym samym kierunku 60-letniego rowerzystę. W wyniku odniesionych obrażeń jadący rowerem zginął na miejscu.

Na początku października w Konarzewie (Wielkopolskie) na prostej drodze 47-latek jadący volkswagenem nie dostosował prędkości do panujących warunków, zjechał na wyłączony z powodu prac porządkowych pas jezdni, gdzie potrącił pracownika drogowego. 34-latek w wyniku odniesionych obrażeń, pomimo reanimacji zmarł na miejscu.