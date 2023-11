KGP: we wtorek, 31 października, na drogach zginęły cztery osoby

We wtorek, 31 października, na polskich drogach doszło do 75 wypadków. Cztery osoby zginęły - dwóch kierowców i dwoje pieszych - przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Dodał, że w wypadkach rannych zostało 76 osób. Policjanci złapali też 199 nietrzeźwych kierowców.

Policjanci spodziewają się, że ruch 1 listopada będzie mniejszy, gdyż rozłoży się też na inne dni. "Wiele osób odwiedziło już cmentarze w ostatni weekend, a część odwiedzi je w kolejny lub w czwartek i piątek po 1 listopada" - powiedział rzecznik prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka.

"Mimo to będziemy każdorazowo kierować do działań około 4-5 tysięcy policjantów ruchu drogowego, by czuwali nad bezpieczeństwem, kierowali ruchem drogowym, informowali o objazdach" - powiedział inspektor Ciarka.

Zachęcił, by śledzić prasę lokalną, komunikaty miejscowych zarządców dróg miejskich i powiatowych, gdzie przekazywane są informacje na temat zamian w organizacji ruchu. "Warto na to zwracać uwagę gdyż jest ona całkowicie odmienna od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Niektóre drogi są wyłączone z ruchu, zmieniany jest kierunek ruchu albo drogi z dwukierunkowych zmieniają się na jednokierunkowe. Wprowadzone są dodatkowe nakazy i zakazy, aby ruch odbywał się w miarę płynnie" - dodał.

"Zachęcamy, aby w miastach przesiąść się do komunikacji miejskiej, która podjeżdża pod same cmentarze. W ten sposób unikniemy problemu z zaparkowaniem" - podkreślił.

Zaznaczył, żeby pamiętać nie tylko o zasadach ruchu drogowego ale także o odpowiednim przygotowaniu się do podróży. "Samochód musi być nie tylko sprawny technicznie i zatankowany ale również wyposażany w płyny, zwłaszcza w płyn do spryskiwaczy. Należy też pamiętać o odpoczynkach, jeśli jest to długa trasa. Średnio co 1,5-2 godziny należy robić krótkie, kilkuminutowe przerwy, by organizm odpoczął" - przekazał.

Podkreślił, że służbę będą też pełnili policjanci służby kryminalnej. "Ich zadaniem jest z jednej strony zintensyfikować działania mające na celu ograniczenie ilości włamań do mieszkań i domów, bo w tym czasie, wyjeżdżając do rodziny, zostawiamy mieszkanie puste i musimy się liczyć z możliwością włamania" - wyjaśnił.

"Pamiętajmy także o kieszonkowcach. Lepiej nie zabierać ze sobą kosztowności czy większej gotówki. Portfel należy trzymać albo w wewnętrznej kieszeni albo, w przypadku kobiet, w zamkniętej torebce, której nie można odkładać. To jest okazja, która czyni złodzieja, a on z niej na pewno skorzysta" - zaznaczył Ciarka.

"Pomimo tego, że policjanci dbają o bezpieczeństwo w tym okresie, sprawdzają stan trzeźwości kierujących, to co roku zdarza się, że zatrzymujemy we Wszystkich Świętych, nietrzeźwych bądź będących pod wpływem narkotyków kierowców. W pamięci mamy kilka wypadków, kiedy to właśnie w tym dniu pijany kierowca powodował wypadek, w którym zginął nie tylko on, ale także niewinne osoby" - podkreślił.