Kidawa-Błońska: to czas decyzji o bezpiecznej przyszłości Polski, bo chcemy, żeby każda z nas czuła się bezpieczna

To jest czas decyzji o bezpiecznej przyszłości Polski, bo chcemy, żeby każda nas w naszym kraju czuła się bezpieczna - mówiła w środę wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która w ramach ogólnopolskiej akcji KKW KO "Kobiety na wybory" odwiedziła Płock (Mazowieckie).

Podczas spotkania na płockim Starym Rynku z udziałem kandydatek KKW KO do Sejmu w okręgu nr 16 Kidawa-Błońska podkreśliła, iż "to jest czas wyboru wartości", aby Polska po 15 października, dniu głosowania w wyborach parlamentarnych, "była uczciwa, przyzwoita, bez kłamstwa, bez hejtu".

"To jest czas decyzji o bezpiecznej przyszłości Polski, bo chcemy, żeby każda nas w naszym kraju czuła się bezpieczna" - powiedziała wicemarszałek Sejmu. Jak dodała, każda kobieta w Polsce będzie bezpieczna, "kiedy będzie dialog, kiedy będzie współpraca, kiedy nikt siłą nie będzie narzucał rozwiązań".

Kidawa-Błońska oceniła, że polskie kobiety zyskają poczucie bezpieczeństwa, kiedy będą czuły się bezpieczne idąc do lekarza, odprowadzając dzieci do szkoły, kiedy będą wiedziały, że otrzymają wsparcie opiekując się starszymi rodzicami.

Apelowała też do kobiet, aby wzięły udział w głosowaniu w wyborach parlamentarnych. "Odważnie zabierzcie głos" - prosiła. Przekonywała, że głos kobiet "ma wielką siłę rażenia".

Kidawa-Błońska zwróciła też uwagę, że w kampanii wyborczej KKW KO kobiety wspierają mężczyźni, jak mówiła "Donald Tusk, świetny, najlepszy lider", a w okręgu nr 16 lider listy tego komitetu poseł Marcin Kierwiński. "Żadna kobieta nie może być sama, mężczyźni także nas wspierają" - zaznaczyła.

Wicemarszałek Sejmu namawiała jednocześnie, w tym kobiety, do udziału w "Marszu miliona serc", który odbędzie się w Warszawie 1 października. "Pokażmy, że ludzi odważnych, ludzi dobrej woli, dla których wartości mają znaczenie, jest więcej" - powiedziała.

Nawiązując do wyborów parlamentarnych, posłanka KO Izabela Leszczyna mówiła, że "bez kobiet nie da się naprawić Polski". I dodała: "A jeśli chcemy ją naprawić, to dlaczego mają to robić inni, a nie my, przecież my kobiety, dziewczyny, seniorki najlepiej wiemy, w jakim państwie chcemy mieszkać".

Leszczyna przekonywała, że 15 października trzeba "wybrać najlepszych ludzi, tych, którzy gwarantują, że prawa kobiet w Polsce będą przestrzegane", a jak zauważyła, prawa te dotyczą wszystkich kobiet, od najmłodszych lat.

"Młode dziewczyny mają prawo do dobrej szkoły. I nie chcemy, żeby w tej szkole nasze córki uczone były cnót niewieścich. Same o nie zadbamy, jeśli będziemy chciały" - powiedziała posłanka KO.

"Chcemy, żeby szkoła dała naszym wnuczkom, naszym córkom, najlepsze wykształcenie, żeby mogły konkurować z mężczyznami na rynku pracy, bo zasługujemy i mamy prawo do najwyższych stanowisk: w państwie, w instytucjach, w firmach, w przedsiębiorstwach" - dodała Leszczyna.

Posłanka Elżbieta Gapińska, która zajmuje drugie miejsce na liście KKW KO w wyborach do Sejmu w okręgu nr 16, zaznaczyła, że w całej Polsce na listach tego komitetu "50 proc. stanowią kobiety". Z kolei zaproszona na spotkanie dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Płocku mecenas Joanna Kaczorowska przypomniała, iż w listopadzie tego roku minie 105 lat, od chwili, "gdy Polki otrzymały prawa wyborcze".

Na spotkanie w Płocku w ramach ogólnopolskiej akcji KKW KO "Kobiety na wybory" uczestniczki przyniosły dwa banery: jeden z napisem konstytucja, drugi w kształcie serca, oba w biało-czerwonych kolorach. Na zakończenie spotkania skandowały m.in.: "Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego".

Okręg wyborczy nr 16 w wyborach do Sejmu obejmuje Płock i powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski. W 2019 r. w okręgu tym na 10 możliwych mandatów poselskich PiS zdobył sześć, KO - dwa mandaty, a PSL i SLD po jednym mandacie.