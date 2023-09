Kidawa-Błońska: w tych wyborach bardzo ważna będzie rola kobiet

W najbliższych wyborach parlamentarnych bardzo ważna będzie rola kobiet – powiedziała w poniedziałek w Kielcach wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. „Tylko kobiety są w stanie pokazać, że możliwe jest inne uprawianie polityki, możliwa jest uczciwość i szacunek dla innych ludzi” – dodała.

"W tych wyborach bardzo ważne są takie wartości jak uczciwość i pozytywna energia. Dlatego bardzo ważna jest w nich rola kobiet. Wierzę głęboko, że w tych trudnych, obrzydliwych czasach, gdzie kłamstwo weszło do naszego codziennego życia, tylko kobiety będą wstanie to pokonać. Pokazać, że możliwe jest inne uprawianie polityki, możliwa jest uczciwość i szacunek dla innych ludzi oraz współpraca" - powiedziała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Kielcach Kidawa-Błońska. Dodała, że najbliższe tygodnie "to czas olbrzymiej mobilizacji".

"Jeśli chcemy, żeby Polska była Polską uczciwą, demokratyczną, odpowiedzialną za losy swoich obywateli, to czas na zmiany. One muszą przyjść bardzo szybko" - podkreśliła wicemarszałek Sejmu, która apelowała do kobiet o udział w wyborach.

"To wasza indywidualna sprawa kogo wybierzecie. Ale wybierajcie te osoby, o których wiecie, że później będziecie mogli z nimi rozmawiać i wspólnie działać. To jest czas na zmiany i tych zmian dokonają kobiety" - powiedziała posłanka Platformy Obywatelskiej, która zaznaczyła, że najbliższe wybory parlamentarne to najważniejsze wybory w Polsce od 1989 roku.

"Liczy się nasza przyszłość w Europie, jakim będziemy krajem, bo jesteśmy o włos od tego, że ta władza wyprowadzi nas z Unii Europejskiej. To dla Polaków będzie dramatyczna sytuacja. Naprawdę nasze wolności, prawa są zagrożone i to dzieje się na naszych oczach. Dlatego mam nadzieję, że Polacy się zmobilizują i pokażą jakiej chcą Polski" - zaznaczyła wicemarszałek Sejmu.

Kidawa Błońska apelowała też o udział w "Marszu miliona serc", który 1 października organizowany jest w Warszawie. "Pokażmy, że mamy wielką moc i jest nas bardzo dużo, że mamy tą bardzo dużą pozytywną energię, którą możemy się podzielić" - mówiła.