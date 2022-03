Kiedy środki z Funduszu Odbudowy? Kaczyński: To skomplikowane

Nie zaryzykuję odpowiedzi na pytanie, kiedy otrzymamy środki z Funduszu Odbudowy, to sprawa skomplikowana. Liczę, że środki zostaną nam przyznane, UE powinna przestrzegać traktatów - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wicepremier Kaczyński był pytany w Polskim Radiu 24, w jakiej perspektywie czasowej widzi szanse na otrzymanie przez znasz kraj pierwszej transzy środków z Funduszu Odbudowy. "Nie zaryzykuję odpowiedzi na to pytanie, to sprawa - wbrew temu, co niektórzy sądzą, mocno skomplikowana" - powiedział Kaczyński.

"Liczę na to, że ta pierwsza transza wpłynie i KPO zostanie nam przyznane, zostanie przywrócone prawo. Bo to, co się dzieje w tej sprawie jest łamaniem prawa europejskiego w sposób bardzo drastyczny. To jest szerszy problem" - ocenił lider PiS.

"Czasem bywam pytany o to, jakbym sobie wyobrażał Unię Europejską. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką bym powiedział, gdyby mnie ktoś zapytał, to byłoby stwierdzenie, że wyobraża, sobie taką Unię, gdzie prawo, czyli traktaty są przestrzegane" - dodał.

Wicepremier był też pytany o postawę Węgier i premiera Viktora Orbana w kontekście inwazji rosyjskiej na Ukrainę. "Gdyby pan mnie zapytał, czy się cieszę, powiedziałbym, że nie. Czekam na wybory, one są bardzo niedługo, nie w najbliższa niedzielę, ale kolejną. Zobaczymy, co będzie po wyborach, wtedy ocena będzie mogła być sformułowana ostatecznie" - odpowiedział Kaczyński.

W zaplanowanych na 3 kwietnia wyborach na Węgrzech zmierzą się rządzący od 12 lat krajem Fidesz premiera Orbana oraz blok Zjednoczeni dla Węgier, który współtworzy sześć partii opozycyjnych z Peterem Marki-Zayem na czele.



Czytaj też: Prezydent Joe Biden już w Polsce. Jest plan wizyty

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.