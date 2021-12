Kielce: Aparaty tlenowe trafiły do 11 świętokrzyskich szpitali

70 aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej trafiło w środę do 11 szpitali z województwa świętokrzyskiego. Urządzenia z agencji rezerw strategicznych przekazał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

"Po to, aby skutecznie prowadzić terapię, oprócz respiratorów, są właśnie aparaty do wysokich przepływów tlenu. Dzisiaj przekazujemy 70 takich urządzeń do 11 szpitali z województwa świętokrzyskiego. Staramy się na bieżąco dostarczać do szpitali to, co jest niezbędne do zapewnianie wysokiej jakości świadczeń" - mówił Zbigniew Koniusz.

Siedem urządzeń trafiło do szpitala powiatowego w Busku-Zdroju, gdzie hospitalizowanych jest 100 pacjentów z COVID-19.

"Często dzięki podpięciu do tych aparatów pacjenci stają na nogi, ich stan się poprawia i nie ma dalszej potrzeby leczenia przy użyciu respiratorów. Szpital będzie dysponował 13 takimi urządzeniami. Biorąc pod uwagę liczbę leczonych pacjentów, a jest ich w naszym szpitalu 100, będzie to wystarczająca liczba sprzętu" - powiedział dyrektor szpitala w Busku-Zdroju Grzegorz Lasak.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Bartosz Stemplewski podkreślił, że każdy dodatkowy sprzęt w czasie pandemii jest potrzebny.

"Mamy mnóstwo pacjentów covidowych, u których wykonujemy zabiegi specjalistyczne i potrzebujemy takich urządzeń. Wystąpiliśmy więc z wnioskiem o dodatkowy sprzęt, dostaliśmy go i myślę, że jeszcze dziś trafi on na nasze oddziały" - powiedział dyrektor.

Minionej doby w woj. świętokrzyskim potwierdzono 580 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 19 osób. W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa ponad 800 osób.

"Czwarta fala COVID-19 niestety zbiera swoje żniwo. Śmiertelność jest wysoka, nie ma jednak sytuacji, aby pacjent pozostawał bez opieki i leczenia prowadzonego na wysokim standardzie" - ocenił wojewoda świętokrzyski.

"Sytuacja wydaje się stabilizować, choć liczba hospitalizacji nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, to trzeci dzień z rzędu nie notujemy wzrostu hospitalizacji, budzi to pewien optymizm" - powiedział Koniusz.