Kielce: Areszt dla 30-latka podejrzanego o wytwarzanie substancji niebezpiecznych i napaść na funkcjonariusza

Trzymiesięczny areszt zastosował sąd wobec 30-letniego mieszkańca powiatu kieleckiego. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o wytwarzanie substancji niebezpiecznych i czynną napaść na funkcjonariusza – przekazała w czwartek mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.

Funkcjonariuszka poinformowała, że w nocy z poniedziałku na wtorek z dyżurnym kieleckiej komendy skontaktował się 30-latek. Mężczyzna twierdził, że ktoś go śledzi i obawia się o swoje życie. Policjanci skierowani zostali do jednej z miejscowości w gminie Strawczyn, gdzie w pojeździe zastali 30-latka.

Gdy mężczyzna zobaczył funkcjonariuszy, nagle ruszył. Pomimo dawanych sygnałów do zatrzymania, mężczyzna przez kilkaset metrów nie reagował, po chwili jednak zatrzymał auto.

"Kierujący zachowywał się irracjonalnie i nerwowo. W pewnym momencie wysiadł z samochodu i wyciągnął nóż, a po krótkiej chwili przedmiot przypominający broń. Interweniujący policjanci kilkukrotnie wezwali mężczyznę do odrzucenia niebezpiecznych narzędzi, ten jednak nie stosował się do wydawanych poleceń" - przekazała Perkowska-Kiepas.

W pewnym momencie 30-latek zaczął uciekać, jednak po chwili został zatrzymany. W aucie, którym podróżował, mundurowi zabezpieczyli jeszcze jeden przedmiot przypominający broń, maczetę, noże, a także kilka puszek z sypką substancją, najprawdopodobniej prochem.

Na miejsce zdarzenia zostali skierowani policyjni pirotechnicy, którzy zarówno w aucie, jak i w miejscu zamieszkania mężczyzny zabezpieczyli substancje, które mogły służyć do uzyskania materiałów wybuchowych.

"Specyfiki, jak i przedmioty przypominające broń trafią do badań. 30-latkowi przyjdzie teraz odpowiedzieć za niezatrzymanie się do kontroli, wytwarzanie substancji niebezpiecznych i czynną napaść na funkcjonariusza, za co może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności" - dodała.

Kielecki sąd rejonowy przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.