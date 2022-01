Kielce: Bezpłatne badania cytologiczne w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Bezpłatne badania cytologiczne będzie prowadzić do soboty 22 stycznia Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Mogą z nich skorzystać panie w wieku od 25 do 59 lat. Akcja jest organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

W ramach jednej wizyty pacjentki będą miały wykonane dwa badania: cytologię konwencjonalną i cytologię na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek. Zgodnie z programem profilaktyki raka szyjki macicy, cytologia jest badaniem przeznaczonym dla kobiet w wieku 25-59 lat, należy wykonywać ją co trzy lata.

"Cytologia jest badaniem całkowicie bezbolesnym i bezpiecznym dla pacjentki. Wykonywana regularnie co trzy lata może uratować kobiecie życie, ponieważ rak szyjki macicy nie daje na wczesnym etapie żadnych objawów" - podkreślił kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO dr Leszek Smorąg.

"Dzięki cytologii możemy wykryć nowotwór w stadium przedinwazyjnym i zaoferować pacjentce pełne wyleczenie. Najważniejsze jest, aby w porę wykryć wszelkie nieprawidłowe zmiany w nabłonku szyjki macicy. Pobrany podczas cytologii na podłożu płynnym materiał może być również zbadany pod kątem zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy" - dodał.

Dr Smorąg zwrócił uwagę, że rak szyjki macicy ze względu na brak objawów na wstępie choroby jest nowotworem lekceważonym przez kobiety.

"Gdy pojawiają się objawy, takie jak nieregularne krwawienia z dróg rodnych, krwawienia po stosunku, krwiste upławy, bóle podbrzusza, choroba jest już w zaawansowanym stadium. Dlatego najlepszą formą profilaktyki jest regularne wykonywanie cytologii. To badanie nie uchroni kobiety przed zachorowaniem na raka szyjki macicy, ale z pewnością możemy powiedzieć, że uratuje ją przed śmiercią z powodu tego nowotworu" - podkreślił specjalista.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała w całej Polsce spadek zgłaszalności na badania profilaktyczne. Przed pandemią, w 2019 r., badanie cytologiczne wykonywało ponad 22 proc. mieszkanek woj. świętokrzyskiego.

"Obecnie bada się co piąta uprawniona do tego badania mieszkanka naszego województwa, a w Kielcach co ósma. Nawet przyjmując, że część kobiet wykonuje cytologię poza programem profilaktyki raka szyjki macicy, są to wyniki wysoce niezadowalające"- ocenił kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO.

W 2021 r. ponad 4 tys. mieszkanek Świętokrzyskiego zgłosiło się na badanie cytologiczne do ŚCO. Ponad 100 z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostyki. "Jeśli udało się nam uratować życie choćby jednej z nich, te działania mają sens" - dodał dr Smorąg.

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w ŚCO zakończy się 22 stycznia tzw. białą sobotą. W sobotę w godzinach 9.00-14.00 w ŚCO będą dostępne bezpłatne badania: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym oraz mammografia - dla kobiet w wieku 50-69 lat.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zapewnia bezpłatny transport na badanie cytologiczne pacjentkom, które ze względu na niepełnosprawność mają utrudniony dostęp do diagnostyki cytologicznej.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem: 609-99-00-33.