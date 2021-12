Kielce: demonstracja w obronie wolnych mediów

Kilkaset osób protestowało w niedzielę w Kielcach w obronie wolnych mediów. Manifestanci apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy zwanej "lex TVN".

Demonstracja, zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji, odbyła się w niedzielę wieczorem przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach pod hasłem "Veto! Wolne Media, Wolni Ludzie, Wolna Polska!" . Uczestniczyło w niej kilkaset osób. Manifestanci nieśli hasła: "Ręce precz od TVN", "Konstytucja", "Wolne media".

Demonstrujący apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy zwanej "lex TVN", z dnia 11 sierpnia 2021 roku, a przyjętej w głosowaniu Sejmu w dniu 17 grudnia 2021 roku.

"Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji narusza nie tylko art. 54 Konstytucji RP, ale również traktaty międzynarodowe. Była ona procedowana z naruszeniem Regulaminu Sejmu. Jej celem jest zmuszenie amerykańskiego koncernu - Discovery - do sprzedaży akcji TVN i wycofania się z inwestycji na polskim rynku medialnym" - czytamy w odezwie Komitetu Obrony Demokracji w woj. świętokrzyskim. Członkowie KOD dodali, że to najpoważniejszy przypadek uderzenia w wolność słowa w Polsce po 1989 roku.

"Od podobnego zdarzenia zaczęły się w Rosji rządy Władimira Putina. Krytykująca władze m.in. za korupcję telewizja NTV została przejęta przez państwowy koncern Gazprom w 2001 r. Nie zgadzamy się, by Polska poszła tą samą drogą co Rosja i Węgry. Żądamy wolności, w tym gospodarczej, dla niezależnych od władzy mediów. Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy" - podkreślili organizatorzy akcji.