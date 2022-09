Kielce: Dzień otwarty Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego; duże zainteresowanie służbą w WOT

Tysiące gości odwiedziło w sobotę wystawę Sił Zbrojnych zorganizowaną w ramach dnia otwartego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Dużym zainteresowaniem cieszy się m.in. stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej. Do służby w formacji zapisali się nowi rekruci.

"Moim zdaniem obecnie nie ma żartów. Okoliczności są takie, że trzeba umieć się odnaleźć w sytuacji zagrożenia i w razie potrzeby potrafić pomóc krajowi. Stąd moje zainteresowanie wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej" - powiedział PAP Tomasz Jarczyk z Warszawy, który zamierza zapisać się do obecnie formowanej 18. Stołecznej Brygady OT.

"Wcześniej nie miałem styczności z wojskiem, ale od jakiegoś czasu, a szczególnie od lutego, kiedy się to wszystko zaczęło na Ukrainie, moje zainteresowanie militariami wzrosło. Mam wielką ochotę spróbować i sprawdzić się, czy dam radę na wstępnym szkoleniu" - dodał.

Zaznaczył, że do Kielc przyjechał wraz z synem Jakubem, fanem wojskowości, który również zamierza zasilić szeregi Obrony Terytorialnej. "Interesuje się militariami i uzbrojeniem, śledzę nowinki technologiczne, zwłaszcza jeśli są to produkty polskie. Chciałem zobaczyć na żywo Leopardy, Rosomaki czy też armatohaubice Krab, ale też broń osobistą w tym MSBS Grot, którego nie miałem jeszcze okazji trzymać w rękach. Wszystkie punkty zaliczyłem i jestem bardzo zadowolony" - powiedział Jakub.

"Będę się starał o aplikację do Wojsk Obrony Terytorialnej, wydaje mi się, że to jest optymalne rozwiązanie, aby połączyć moje drugie zainteresowanie, czyli informatykę z militariami. Dlatego najprawdopodobniej skorzystam z tej możliwości i zapiszę się do tworzonej jednostki Stołecznej Brygady OT. Z moim tatą sporo o tym rozmawialiśmy, chyba zbliżamy się do tej ostatecznej decyzji, aby stać się żołnierzami wojsk obrony terytorialnej" - dodał Jakub.

Ppor. Daniel WOŚ oficer prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej powiedział PAP, że wystawa nawiązuje do misji jednostki, czyli Obrony Ojczyzny i wsparcia lokalnych społeczności w zakresie reagowania kryzysowego. Zaprezentowano na niej m.in. karabinek GROT, karabin maszynowy UKM, pistolet VIS-100, broń dla strzelców wyborowych i snajperów oraz moździerz LMP-2017.

"W tej części nie mogło zabraknąć naszych flagowych bezzałogowych statków powietrznych FlyEye, które strzegły naszej wschodniej granicy podczas operacji +Silne Wsparcie+" - zaznaczył.

Druga część stoiska została poświęcona zarządzaniu kryzysowemu. Zwiedzający mogą obejrzeć zestaw do oczyszczania wody, łódź rozpoznawczą, zestaw oświetleniowy, fortyfikacyjny oraz hydrauliczny sprzęt ratowniczy.

"Odwiedza nas bardzo wiele osób, wiele osób pyta o służbę w wojskach obrony terytorialnej. Mamy na stoiskach rekruterów, którzy rozmawiają z ochotnikami. Ta możliwość zwiedzenie targów, zobaczenia uzbrojenia polskiej armii i rozmowy z żołnierzami, są często ostatecznym argumentem, który przekonuje nowe osoby do wstąpienia do Wojska Polskiego" - dodał.

Łącznie na wystawie Sił Zbrojnych, zatytułowanej "Obrona ojczyzny to zaszczytny obowiązek każdego żołnierza", zaprezentowano około 200 jednostek sprzętu wojskowego. Na wystawie zewnętrznej ustawiono sprzęt ciężki taki jak: czołgi Leopard, transportery opancerzone Rosomak w różnych wersjach, armatohaubicę Krab, czy wyrzutnię rakietowa Langusta. Nowością na Wystawie Sił Zbrojnych jest wóz MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) Cougar 4x4, który w tym roku wchodzi na wyposażenie polskiej armii.

Ważną częścią wystawy są symulatory i trenażery wykorzystywane do nauki i szkolenia żołnierzy m.in. symulator pola walki. W ramach dnia otwartego MSPO prezentują się również uczelnie wojskowe, muzea, instytuty oraz wojskowa służba zdrowia. Wystawa będzie dostępna do godziny 17. Wstęp jest wolny.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od 30 lat jest miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Impreza organizowana jest w Targach Kielce. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział 613 firm z 33 krajów świata.