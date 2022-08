Kielce: Egzaminatorzy WORD wrócili do pracy, wszystkie zajęcia zgodnie z planem

14 egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, którzy przez dwa dni (wtorek i środa) przebywali na zwolnieniach lekarskich wróciło do pracy. "Wszystkie zajęcia odbywają się już zgodnie z planem" – powiedziała PAP dyr. Agnieszka Kuś.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego pracuje 29 egzaminatorów. We wtorek i środę w pracy było tylko sześciu. "Dziewięć osób przebywa na zaplanowanych wcześniej urlopach wypoczynkowych, a 14 egzaminatorów przedstawiło na te dni zwolnienia lekarskie" - zaznaczyła dyr. WORD w Kielcach.

Wszyscy egzaminatorzy, którzy byli na zwolnieniach lekarskich, w czwartek wrócili do pracy. "Wszystkie zajęcia odbywają się już zgodnie z harmonogramem. We wtorek i w środę egzaminy teoretyczne odbywały się zgodnie z planem, natomiast realizowaliśmy tylko część egzaminów praktycznych na kategorię B, pozostałe były odwołane" - podkreśliła Kuś, która nie jest w stanie przewidzieć jak długo potrwa protest egzaminatorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w całym kraju.

"Powiem szczerze, że nie wiem. Dlatego, że to odbywa się poza dyrektorami WORD. Z nami egzaminatorzy nie rozmawiają, tylko bezpośrednio kierują swoje postulaty do pana ministra (Infrastruktury - PAP). Nawet słyszałam w mediach, że mieli pretensje do ministra, że zaprosił na rozmowy, bez ich zgody dyrektorów. Uważam, że tak nie powinno być. Przecież jesteśmy pracodawcami dla tych egzaminatorów i to powinny być rozmowy z udziałem każdej ze stron" - powiedziała dyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

"Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie są dotowane z zewnątrz, tylko sami się finansujemy. Wiemy ile mamy środków i funduszy, wiemy jak przestawia się nasza sytuacja finansowa. Dlatego, nie wyobrażam sobie, żeby te rozmowy odbywały się bez dyrektorów" - podkreśliła Kuś.

Protestujący egzaminatorzy domagają się m.in. podwyżek płac. Dyr. Kuś poinformowała PAP, że obecnie egzaminatorzy zarabiają w zależności od posiadanych uprawnień od 4,4 tys. zł do 7 tys. zł brutto łącznie z dodatkiem stażowym.

"Z tego, co mi wiadomo, protestujący domagają się, aby ich zarobki były uzależnione od średniej krajowej czwartego kwartału poprzedniego roku. Do wyliczenia tego służą odpowiednie wskaźniki, w zależności od tego, jakie uprawnienia mają egzaminatorzy. Po przeliczeniach wyszło mi, że postulaty egzaminatorów dotyczą podwyżek wynagrodzenia od 8,8 tys. zł do 14,4 tys. zł brutto plus dodatek stażowy" - powiedziała dyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.