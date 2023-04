Kielce: Kolejne karabinki Grot trafią do Straży Granicznej

Kolejna partia karabinków MSBS Grot trafi do Straży Granicznej. Umowę w tej sprawie zawarli we wtorek w Kielcach przedstawiciele Fabryki Broni "Łucznik" i SG podczas II Międzynarodowych Targów Polsecure.

Umowę w Kielcach podpisali reprezentujący radomską Fabrykę Broni "Łucznik" Wojciech Arndt oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

"To siódma umowa na dostawę karabinków Grot dla Straży Granicznej. Stają się one podstawową bronią tego typy na naszym wyposażeniu i zastępują karabinki Kałasznikow. Groty trafią do jednostek, które ochraniają odcinek lądowy granicy zewnętrznej, czyli granicę z Ukrainą, Białorusią i Rosją" - powiedział PAP ppłk Sebastian Majewski z biura techniki i zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Zgodnie z zawartą umową radomska Fabryka Broni "Łucznik" dostarczy SG 240 szt. karabinków MSBS Grot. Nowa broń ma trafić na wyposażenie SG do końca br. "Cieszy nas, że podstawowym karabinkiem na wyposażeniu straży granicznej jest nasz produkt" - powiedział PAP prezes Fabryki Broni "Łucznik" Wojciech Arndt.

"To dla nas duży zaszczyt, utwierdza nas w przekonaniu, że ta nowoczesna konstrukcja doskonale sprawdza się nie tylko w Wojsku Polskim, na froncie ukraińskim, ale i w służbie, która współcześnie odgrywa ogromną rolę, chroniąc nasze granice, zwłaszcza na wschodzie kraju, która jest też granicą NATO i UE" - zaznaczył prezes radomskiej fabryki.

Dotychczas do pograniczników trafiło blisko 1300 sztuk karabinków Grot.

Fabryka Broni podczas Międzynarodowych Targów Polsecure prezentuje swoje konstrukcje na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Uczestnicy targów mogą zapoznać się z rodziną karabinków MSBS Grot, dostępnych w różnych kalibrach, z różnymi długościami lufy oraz w układzie klasycznym i bezkolbowym (bullpup). Wśród prezentowanych produktów są także m.in. granatniki MSBS GROT podwieszany i samodzielny, a także pistolety samopowtarzalne VIS 100.

Fabryka Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o. jest producentem i dostawcą broni na rynki krajowe i zagraniczne, głównym producentem broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na rynek cywilny i eksport. Fabryka Broni jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).

Międzynarodowe Targi Polsecure to wystawa i cykl konferencji w pełni poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym podległym MSWiA. Organizatorami wydarzenia są Targi Kielce oraz Komenda Główna Policji. Wydarzenie rozpocznie się we wtorek w kieleckim ośrodku wystawienniczym.