Kielce: Kontrola CBA w świętokrzyskim urzędzie marszałkowskim

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w świętokrzyskim urzędzie marszałkowskim. Funkcjonariusze CBA mieli zabezpieczyć m.in. skrzynki mailowe byłych i obecnych pracowników urzędu i kontrolować inwestycje z 2017 roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Informacje o kontroli CBA w Urzędzie Marszałkowskim potwierdził rzecznik instytucji Przemysław Chruściel. Funkcjonariusze w czwartek pojawili się w Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, który odpowiada za rozdzielanie unijnych pieniędzy.

"Czynności polegały na zabezpieczeniu dokumentacji oraz elektronicznych nośników danych na temat jednego z projektów zrealizowanych w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Mowa o inwestycji, której realizacja rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończyła w roku 2019" - poinformował.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że agenci mieli również zabezpieczyć m.in. skrzynki mailowe byłych i obecnych pracowników urzędu m.in. byłego marszałka w latach 2006-2018 Adama Jarubasa (PSL).

"Nie mam niczego do ukrycia" - powiedział PAP europoseł Adam Jarubas. "Nie dostałem żadnego powiadomienia, że toczy się postępowanie, które w jakikolwiek sposób miałoby mnie dotyczyć. Mam nadzieję, że sprawa będzie procedowana zgodnie z pewnymi zasadami, a nie z celem politycznym. Nie mam pewności, czy nie odbywa się to na zasadzie: +dajcie człowieka, to i paragraf się znajdzie+" - dodał Jarubas.

Centralne Biuro Antykorupcyjne jak dotąd nie udzieliło informacji w sprawie.