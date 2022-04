Kielce: Manifestacja solidarności z Ukrainą

W stolicy regionu świętokrzyskiego odbyła się kolejna manifestacja solidarności z narodem ukraińskim. Z Ukrainy dochodzą coraz bardziej przerażające informacje i obawiamy się, że to nie koniec takich wieści – mówiono podczas wiecu.

W manifestacji, która odbyła się na kieleckim rynku, udział wzięli mieszkańcy Kielc i Ukraińcy przebywający w stolicy regionu świętokrzyskiego. Uczestnicy przynieśli ze sobą transparenty z hasłami: "Stop wojnie", "Czy zabite dzieci, to też naziści?", "Rosjanie - Żyrinowski was wzywa".

Spotkanie rozpoczęło się od odegrania hymnów polskiego i ukraińskiego.

Wasylyna, Ukrainka ucząca się w Kielcach powiedziała PAP, że wieści dochodzące z jej walczącego kraju są coraz bardziej przerażające. "To co wydarzyło się w Buczy i Irpinie przechodzi ludzkie pojęcie. Ale obawiam się, że to nie koniec podobnych informacji. Nie wiem, jak długo potrwa ta wojna, ale nadal jestem przekonana, że to Ukraina ją wygra" - powiedziała PAP Ukrainka.

Andrzej z Kijowa, który w Polsce jest od 22 marca mówił podczas manifestacji, że nigdy nie zapomni początku wojny z Rosją. "24 lutego mama obudziła się mnie i powiedziała: +synku, Rosja napadła na Ukrainę+. Mieliśmy wiele szczęścia, bo trzy rakiety spadły niedaleko naszego domu. Widziałem podziurawione od kul samochody i ludzkie ciała. Tego nie da się zapomnieć" - mówił młody Ukrainiec.

Andrzej Borek jeden z organizatorów manifestacji podkreślił podczas spotkania, że cieszy się, iż Rosja jest coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej. "Cały świat jednoczy się w sprzeciwie wobec rosyjskiej agresji. Na Ukrainę dociera coraz więcej nowoczesnego sprzętu, głównie od państw NATO. To budzi nadzieję" - powiedział.