Kielce: Nie słabnie zainteresowanie dobrowolną zasadniczą służbą wojskową

Ponad 170 ochotników rozpoczęło w poniedziałek szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce. Zainteresowanie służbą nie słabnie – podkreśliła por. Ewa Kózka, oficer prasowy jednostki.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. Nowe przepisy weszły w życie pod koniec kwietnia ubiegłego roku. W ciągu roku w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce przeprowadzono kilka turnusów rekrutacyjnych. W poniedziałek kolejna grupa ochotników rozpoczęła szkolenie.

"Nigdy wcześniej nie wiązałam swojej przyszłości z wojskiem. Natomiast w sytuacji, kiedy wojna rozpoczęła się za naszą wschodnią granicą, a wizja konfliktu i zagrożenia także dla naszego państwa stała się bardziej realna, stwierdziłam, że chcę być przygotowana do takiej sytuacji" - powiedział PAP jedna z rekrutek Milena Garbińska z okolic Staszowa.

"Chcę z tego szkolenia wyciągnąć jak najwięcej i w razie konieczności potrafić wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Myślę, że to ciekawe wyzwanie, na pewno jestem na to gotowa psychicznie, czy podołam fizycznie, to się okażę" - zaznaczyła.

Porucznik Ewa Kózka, oficer prasowy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych poinformowała, że szkolenie będzie trwało 28 dni. Rekruci będą zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. strzeleckie, w zakresie taktyki, dyscypliny wojskowej i musztry.

"W poniedziałek ochotnicy otrzymają wyposażenie i umundurowanie, zostaną przydzieleni do odpowiednich plutonów i poznają swoich dowódców. Rozpoczynają się też pierwsze szkolenia teoretyczne. Od jutra intensywne szkolenie wojskowe, które będą się odbywały w Kielcach i Nowej Dębie" - powiedziała por. Kózka.

Całość zakończy się dwudniowym sprawdzianem. Na poligonie w Nowej Dębie sprawdzone zostaną umiejętności strzeleckie ochotników. Natomiast zmagania rekrutów zakończy tzw. pętla taktyczna, gdzie sprawdzone zostaną umiejętności posługiwania się bronią, maską przeciwgazową, poruszanie się w terenie z wykorzystaniem nawigacji, czy udzielanie pomocy medycznej na polu walki.

Porucznik Kózka zaznaczyła, że w poniedziałek szkolenie rozpoczęło ponad 170 ochotników. Natomiast w ciągu roku przeszkolono ponad 940 osób. "Zainteresowanie służbą nie słabnie. Należy zauważyć, że w kursach bierze udział bardzo wiele kobiet. Panie są bardzo zdeterminowane w szkoleniu i dościgają, jeśli nie prześcigają, mężczyzn" - dodała.

Po 28-dniowym turnusie przygotowawczym żołnierze mogą kontynuować karierę wojskową na 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym. Szkolenie mogą odbywać w wybranych jednostkach całej Polsce. Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. Ochotnik podczas służby otrzymuje uposażenie w wysokości 4960 zł (osoby do 26. roku życia zwolnione są z podatku). W trakcie służby może podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, np. zrobić prawo jazdy, uzyskać uprawnienia dla operatora maszyn czy spawacza, zrobić patent nurka oraz skoczka spadochronowego. Zyskuje również pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Ci, którzy po cyklu szkoleniowym nie zdecydują się kontynuować służby, przechodzą do rezerwy. Mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu np. w administracji publicznej.

Za proces rekrutacji odpowiada Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej można złożyć poprzez portal zostanzolnierzem.pl oraz osobiście w około 80 wojskowych centrach rekrutacji.

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych mieści się w oddanych do użytku w 1928 roku koszarach "czwartaków" - 4. Pułku Piechoty Legionów na kieleckiej Bukówce. Prowadzone tam były m.in. szkolenia dowódczo-sztabowe Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz misji w Kosowie i Iraku. W Centrum prowadzone są także kursy dla obserwatorów ONZ i korespondentów wojennych. Szkolenia ochotników w ramach służby przygotowawczej prowadzono w jednostce od 2015 roku.