Kielce: obchody Dnia Wolności i Praw Obywatelskich

Przedstawiciele partii opozycyjnych i ruchów obywatelskich w ramach obchodów Dnia Wolności, uczcili w sobotę w Kielcach 33 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i w pełni wolnych do Senatu.

4 czerwca obchodzony jest dzień Wolności i Praw Obywatelskich. U zbiegu ulic Sienkiewicza i Małej w Kielcach, przy dawnej siedzibie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, partie opozycyjne oraz ruchy obywatelskie uczciły 33 rocznicę wyborów z 1989 roku.

"Wielka data, pierwsze częściowo wolne wybory i wielki krok Polaków, by pokojowo oderwać się od bloku sowieckiego. Dzisiaj widzimy co dzieje się na Ukrainie, jaką ten kraj ponosi cenę, by uwolnić się do kurateli rosyjskiej" - powiedział PAP przewodniczący Platformy Obywatelskiej w regionie świętokrzyskim Artur Gierada. Dodał, że "wolność i demokracja nie są dane raz na zawsze".

"Musimy pamiętać, że ciągle trzeba o nie walczyć. Demokracja to nie tylko sam proces głosowania. To również wolne sądy, wolne media i przede wszystkim odpartyjnione państwo, a z tym też dzisiaj się borykamy. Jestem przekonany, że to partie demokratyczne mają spuściznę po tamtejszej Solidarności" - podkreślił Gierada.

Kielecka radna Anna Myślińska zaznaczyła, że wybory z 1989 roku to "był i jest bardzo ważny kapitał założycielski wszelkich działań wolnościowych". "Ten kapitał nie został wykorzystany. Powinniśmy na nim opierać swoje obecne i przyszłe działania, i wierzyć, tak jak nasi poprzednicy wierzyli, że ma to sens. Że działania wspólne, dla demokracji, dla dobra, uniezależnienie się od rządów autorytarnych, centralistycznych, stawianie na demokrację jest bardzo ważną rzeczą" - powiedziała Myślińska.

Wiceprezydent Kielc Marin Chłodnicki podkreślił, że 4 czerwca 1989 roku to symboliczna data, po której rozpoczęły się ważne dla państwa polskiego przemiany. "W kolejnych latach następowały kolejne kroki, ale ten był pierwszy, najważniejszy. Polacy zadecydowali o zmianie ustroju i zmianie funkcjonowania państwa" - podkreślił Chłodnicki. Dodał, że "tak naprawdę, od tamtego momentu zaczęła się droga Polski do demokracji, a później do NATO i Unii Europejskiej". "To święto powinno być obchodzone w Polsce, dlatego że leży u podstaw tych wszystkich, uważam dobrych rzeczy, które wydarzyły się w dalszych latach" - powiedział wiceprezydent Kielc.

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, obchodzony 4 czerwca, został uchwalony przed Sejm 24 maja 2013 roku. Upamiętnia wybory parlamentarne z 1989 roku, częściowo wolnych do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu.