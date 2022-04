Kielce: Od 1 maja będzie działał jeden punkt nadawania uchodźcom numeru PESEL

Od 1 maja w stolicy regionu świętokrzyskiego przestanie działać punkt nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zlokalizowany na Dworcu Autobusowym. "Znacznie mniej osób stara się o nadanie numeru PESEL, dlatego do ich obsługi wystarczy jeden punkt przy ulicy Szymanowskiego" – powiedziała PAP wiceprezydent Kielc Agata Wojda.

W Kielcach działają obecnie dwa punkty, w których uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL: w urzędzie miasta przy ulicy Szymanowskiego i na Dworcu Autobusowym, gdzie są dwa stanowiska mobilne do obsługi interesantów.

Władze miasta zdecydowały, że od 1 maja będzie działał tylko jeden punkt przy ulicy Szymanowskiego. "Rezygnujemy z punktu na Dworcu Autobusowym. Wynika to z tego, że spadła liczba osób, które dziennie pojawiają się, żeby przejść procedurę nadania numeru PESEL" - powiedziała Wojda.

"Na początku przyjmowaliśmy dziennie 100, a nawet 140 wniosków. W ostatnich dniach spadło to nawet do 30 osób. Jesteśmy w stanie te wszystkie osoby, które się do nas zgłaszają, spokojnie obsłużyć w punkcie na ulicy Szymanowskiego i tam będzie się koncentrowała praca, jeśli chodzi o nadawanie numeru PESEL" - podkreśliła wiceprezydent Kielc.

Dodała, że w urzędzie miasta przy ulicy Szymanowskiego do dyspozycji obywateli Ukrainy jest fotograf i tłumacz języka ukraińskiego. Do tej pory w Kielcach numery PESEL otrzymało ponad 3300 uchodźców z Ukrainy.