Kielce: Ogłoszono trzeci przetarg na obsługę komunikacyjną miasta

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach ogłosił trzeci przetarg na obsługę komunikacyjną miasta w ramach tzw. małego kontraktu przewozowego – poinformowała PAP dyrektor ZTM Barbara Damian. Poprzednie dwa zostały unieważnione, bo nie wpłynęły żadne oferty.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Oferty do trzeciego przetargu na obsługę komunikacyjną miasta można składać do 15 maja.

Pierwszy przetarg kielecki Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił w styczniu, a kolejny - w lutym tego roku. W obu przypadkach poszukiwany był przewoźnik, który zapewni usługę przewozową, korzystając z 40 miejskich autobusów kupionych w latach 2009-2010, i będzie nimi wykonywał rocznie 2 mln wozokilometrów. Przewoźnik miał zapewnić obsługę autobusów od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. Na realizację zadania zabezpieczono 37 mln zł.

Do przetargu nie przystąpiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach, które obecnie realizuje usługę. Przedstawiciele spółki tłumaczyli, że ryzyko finansowe jest zbyt wysokie, biorąc pod uwagę, że przewozy mają być realizowane kilkunastoletnimi i awaryjnymi pojazdami.

W porównaniu do dwóch poprzednich przetargów wprowadzono zmiany do zamówienia i teraz zostało ono podzielone na trzy zadania: - pierwsze dotyczące obsługi czterech linii (13, 102, 107, 108), drugie dotyczące trzech linii (23, 24, 112) oraz trzecie ws. obsługi pięciu linii (0W, 0Z, 103, 104, 114).

"W jednym przypadku zadania będzie realizowane 14 autobusami, w dwóch pozostałych 12 autobusami. Oczywiście jeden podmiot może wystartować w przetargu do każdego zadania i wygrać całe postępowanie. Jeśli do każdego zadania wystartuje inny wykonawca, to wtedy usługi będzie wykonywało trzech przewoźników" - powiedziała PAP Barbara Damian.

Od wykonawców ZTM wymaga m.in. zatrudnienia 25 kierowców z minimum półrocznym doświadczeniem jako kierowca autobusu, a także posiadania na terenie miasta lub w odległości 5 km bazy eksploatacyjnej z miejscami postojowymi dla wszystkich autobusów.

"Wymagania wobec przewoźników są już trochę inne, niż w przypadku dwóch poprzednich przetargów. W przypadku jednego przewoźnika, kiedy na jednej bazie musiałoby być 40 autobusów, żądaliśmy określonej powierzchni dla tych autobusów. Teraz, kiedy operator otrzyma 12 lub 14 autobusów, nie określamy tej powierzchni. Muszą one tylko znaleźć się na jednym placu, który ma być ogrodzony, monitorowany i dozorowany całodobowo" - podkreśliła Damian.

Nie mieniła się natomiast wysokość kar za niewykonane kursy, w przypadku jednego to 1 tys. zł. "Wprowadziliśmy tylko jedną modyfikację. Dotyczy to sytuacji, kiedy na jednym kursie dojdzie do wielu uchybień, np. kierowca zmieni trasę, nie będzie zatrzymywał się na przystankach. Suma tych kar nie będzie przewyższała kary za niewykonanie kursu, czyli kwoty 1 tys. zł" - zaznaczyła dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

Dodała, że jeśli na trzeci przetarg nie wpłyną żadne oferty, kolejnego już nie będzie. "Będziemy wtedy udzielać zamówienia z wolnej ręki. Wtedy zapraszamy potencjalnego wykonawcę do negocjacji, będzie on mógł obsługiwać jedną linię, kilka lub wszystkie" - powiedziała Damian.

Obecna umowa na obsługę 40 miejskich autobusów obowiązuje do końca czerwca tego roku.