Kielce: Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych – 27 października

Dwudniowe Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO rozpoczną się 27 października w Kielcach – poinformował w poniedziałek dyrektor Narodowego Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Imprezę zaplanowano w Tragach Kielce w dniach 27-28 października. "To będzie pierwsze takie wydarzenie w skali ogólnopolskiej, organizowane po to, żeby pokazać różnorodność, bogactwo form działania i produktów, które są dziełem organizacji pozarządowych. To jedno z tych wydarzeń, które wpisuje się w politykę rządu" - powiedział Kaczmarczyk.

Zaznaczył, że w ciągu pięciu lat finansowanie organizacji pozarządowych wzrosło czterokrotnie. Powstało dziewięć programów skierowanych do trzeciego sektora. "Naszą misją jest nie tylko przekazywanie i rozliczanie środków trafiających do organizacji pozarządowym, ale także wpieranie ich na każde inne możliwe sposoby, poprzez szkolenia, akcje informacyjne, ale także organizowanie takich wydarzeń jak targi NGO-Expo" - dodał dyrektor NIW-CRSO.

Wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak wyraził nadzieję, że NGO-EXPO na stałe wpisze się w kalendarz imprez wystawienniczych kieleckiego ośrodka targowego. Zaznaczył, że przez dwa dni Kielce będą stolicą najbardziej aktywnych ludzi działających w trzecim sektorze w Polsce. "Targi Kielce ponownie zdecydowały się być innowatorem, ponieważ faktycznie takiej imprezy w Polsce jeszcze nie było" - zwrócił uwagę.

Podczas targów odbędą się konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z zakresu funkcjonowania NGO-sów.

"Był taki czas, że tylko niektóre odważne samorządy wspierały organizację pozarządowe. Od kilku lat, polityka rządu i państwa jest taka, że organizacjami pozarządowymi realizuje się wiele zadań niepodejmowanych przez instytucje publiczne. Do Kielc zjadą z całej Polski ludzie nieobojętni na rzeczywistość. To będzie okazja do pokazania, że warto działać w organizacjach pozarządowych i zmieniać rzeczywistość" - powiedział uczestniczący w konferencji senator Krzysztof Słoń.

Celem Targów NGO-EXPO jest między innymi umożliwienie wymiany doświadczeń osobom działającym w organizacjach pozarządowych. Uczestnicy dowiedzą się jak rozwijać fundację czy stowarzyszenie, skąd brać pieniądze na realizację swoich zadań statutowych. Wykład o organizacjach obywatelskich w czasach kryzysu ma wygłosić wicepremier, profesor Piotr Gliński, który objął wydarzenie patronatem honorowym.