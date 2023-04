Kielce: Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO w czerwcu

Druga edycja Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO odbędzie się w czerwcu w Targach Kielc – poinformował w poniedziałek dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk. W wydarzeniu weźmie udział około 150 organizacji.

Wolontariusze, działacze społeczni, członkowie stowarzyszeń, fundacji i eksperci związani z organizacjami pozarządowymi spotkają się w Tragach Kielce 29 i 30 czerwca. "Cieszymy się, że możemy po raz kolejny zaprosić trzeci sektor do Kielc na drugą edycję Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO" - powiedział w poniedziałek w Kielcach Wojciech Kaczmarczyk.

Zapowiedział, że w tym roku w wydarzeniu weźmie około 150 wystawców. "Targi będą odbywały się w zmienionej formule. Zorganizujemy specjalne strefy m.in. dla kół gospodyń wiejskich, organizacji senioralnych, ochotniczych straży pożarnych. W ubiegłym roku mieliśmy 70 stoisk, a w targach uczestniczyło około 1800 osób. W tym roku zwiększamy dwukrotnie powierzchnie wystawienniczą, będzie około 150 wystawców, mamy też nadzieję, na większą frekwencję, jeśli chodzi o uczestników" - zaznaczył.

Dodał, że działający od pięciu lat Narodowy Instytut Wolności wspiera organizacje pozarządowe oraz działalność w wolontariacie. "Od 2017 roku realizujemy programy związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Udzieliliśmy ponad pięć tysięcy dotacji organizacjom pozarządowym na kwotę blisko miliarda złotych" - powiedział.

Targi NGO-EXPO zostaną zorganizowane w dwóch halach Targów Kielce. Wśród uczestników będą eksperci zajmujących się tematyką NGO, przedstawiciele firm, a także instytucji grantodawczych, które przedstawią swoją ofertę i odpowiedzą na pytania uczestników. Zaplanowano warsztaty, debaty i panele dyskusyjne dotyczące działalności organizacji pozarządowych.

Współorganizatorem wydarzenia jest samorząd województwa świętokrzyskiego. "Samorząd województwa jest blisko organizacji pozarządowych. W naszym regionie działa chociażby ponad 700 kół gospodyń wiejskich czy ponad 820 ochotniczych straży pożarnych, a niektóre z nich mają tradycję ponad wiekową. Poza tym jest szereg innych organizacji, które tworzą nasze społeczeństwo obywatelskie. Wierzymy, że targi będą miejsce do wymiany doświadczeń między organizacjami" - dodał.

Udział w Targach dla organizacji, które chcą się wystawić i zwiedzających jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.targingo.pl.

Organizatorami II Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych są: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Fundacja Muza Dei.

"Organizację pozarządowe potrzebują takiej platformy do wymiany doświadczeń, jaką są targi NGO-EXPO. To doskonałe miejsce do zaprezentowania swojej działalności, ale także zdobycia wiedzy na temat pozyskiwania środków na działalność statutowa, budowania zespołów, organizacji pracy i tego wszystkiego, co ma wpływ na profesjonalizację trzeciego sektora" - powiedział prezes fundacji Muza Dei Andrzej Dubiel.

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego.