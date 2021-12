Kielce: Płk Adam Włoczewski komendantem Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

Płk Adam Włoczewski objął w poniedziałek dowództwo w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ) w Kielcach. Zastąpił na tym stanowisku czasowo pełniącego obowiązki ppłk. Jarosława Zdanowicza.

Pod koniec września z jednostką na kieleckiej Bukówce pożegnał się dotychczasowy komendant, pułkownik Paweł Chabielski. Jego obowiązki pełnił od tamtego czasu podpułkownik Jarosław Zdanowicz. W poniedziałek oficjalnie dowództwo w CPdMZ przejął płk Włoczewski.

P.o. szef sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Jacek Ostrowski powiedział podczas uroczystości, że nowy komendant jest oficerem doświadczonym, rzetelnie przygotowanym, z bogatym stażem zdobytym także poza granicami kraju na misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Kosowie, Iraku i Afganistanie.

"Jestem pełen szacunku dla pańskiego dorobku i dokonań. Pańska służba w kraju i poza jego granicami budzi respekt i podziw mój i wszystkich zgromadzonych" - mówił gen. Ostrowski.

Płk Adam Włoczewski służył ostatnio w Centrum Operacji Lądowych-Dowództwie Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa w Krakowie. Wcześniej w latach 2004-2012, służył w jednostce na Bukówce w Kielcach. "Dzisiejsza uroczystość jest najważniejszą w moim dotychczasowym wojskowym życiu" - wynał po objęciu obowiązków dowódcy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Włoczewski.

"Obejmuję obowiązki dowódcy jedynej w skali całego kraju jednostki wojskowej, która słynie z aktywnego zaangażowania w operacje poza granicami kraju, organizuje specjalistyczne szkolenia krajowe i międzynarodowe, a także utrzymuje dobre relacje ze środowiskiem cywilnym" - dodał.

Płk Włoczeski zadeklarował, że uczyniy wszystko, aby "zadnia stojące przed Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych realizowane były, jak dotychczas przez jego poprzedników, na najwyższym poziomie".

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych mieści się w oddanych do użytku w 1928 roku koszarach "czwartaków" - 4. Pułku Piechoty Legionów na kieleckiej Bukówce. W 1989 r. utworzono tam Wojskowe Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ. Od 1 lipca 2004 r. funkcjonowało jako Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych. Od 2012 r. zadania tej jednostki przejęło Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. W jednostce prowadzono m.in. szkolenia dowódczo-sztabowe Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz misji w Kosowie i Iraku. W Centrum organizowane są również kursy dla obserwatorów ONZ i korespondentów wojennych.