Kielce: Politechnika Świętokrzyska zamierza współpracować ze szkołami ponadpodstawowymi

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zamierza współpracować ze szkołami ponadpodstawowymi regionu. Ma to być recepta na zainteresowanie studiami technicznymi. Na realizację projektu samorząd województwa chce przeznaczyć w przyszłej perspektywie finansowej około 70 mln zł.

Przedstawiciele samorządu województwa, kieleckich uczelni wyższych i samorządowcy dyskutowali w poniedziałek w Kielcach nad problemem spadającej z każdym rokiem liczba studentów, kształcących się na świętokrzyskich uczelniach. Przekłada się to też na malejące zainteresowanie studiami technicznymi.

Podczas spotkania podkreślono, że w regionie świętokrzyskim procentowy udział absolwentów wydziałów związanych z naukami ścisłymi i inżynierią nieznacznie tylko przekracza 20 proc.(w krajach Unii Europejskiej wynosi on około 26 proc). Zaprezentowano też wyniki badań, z których wynika, że dziewięć na dziesięć młodych osób, które wyjeżdżają na studia poza region, nie decyduje się po ukończeniu nauki na powrót do województwa świętokrzyskiego.

Receptą na te problemy ma być projekt "Dziś uczeń - jutro student!", przygotowany przez Politechnikę Świętokrzyską we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego z inicjatywy wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Janik. Na spotkaniu dyskutowali o możliwościach współpracy uczelni ze starostwami powiatowymi, które są organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe.

"Zadaniem zarządu województwa jest aktywne mierzenie się z takimi wyzwaniami, a przecież w nadchodzących latach będziemy mieli do dyspozycji blisko 2 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone na projekty edukacyjne i społeczne" - mówiła podczas konferencji prasowej Janik, która wyszła z inicjatywą, aby z tej kwoty przeznaczyć ok. 70 mln zł na przygotowanie uczniów ostatnich klas świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych do kontynuowania edukacji na kierunkach technicznych w szkołach wyższych regionu.

Pieniądze te mają pozwolić na sfinansowanie projektu "Dziś uczeń - jutro student!". "Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że w trakcie negocjacji nowego programu z Komisją Europejską uzyskamy niezbędne zgody. Do ścisłej współpracy zapraszamy również świętokrzyskie samorządy powiatowe oraz miasto Kielce. Jako organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe odgrywają one niezwykle istotną rolę w kształtowaniu postaw, a tym samym ścieżek życiowych młodego pokolenia" - podkreśliła wicemarszałek.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba poinformował, że w ramach projektu wykładowcy kieleckich uczelni prowadzić będą dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych dla uczniów świętokrzyskich liceów, techników i szkół branżowych II stopnia.

"Chcemy też zorganizować dla młodzieży zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, jak również warsztaty i seminaria z pracownikami naukowymi. Byłaby to swego rodzaju forma bezpłatnych korepetycji. Planujemy także doradztwo zawodowe i edukacyjne, żeby pomóc młodzieży świadomie dokonywać życiowych wyborów" - zaznaczył prof. Koruba.

Realizacja projektu ma się rozpocząć we wrześniu 2023 r. i potrwać do końca 2027 r.