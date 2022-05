Kielce: Ponad 100 elewów złożyło przysięgę wojskową

101 elewów służby przygotowawczej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ) w Kielcach złożyło w poniedziałek przysięgę wojskową. Był to ostatni turnus służby przygotowawczej na starych zasadach. Kolejne szkolenia będą prowadzone w ramach ochotniczej, zasadniczej służby wojskowej.

Turnus przygotowawczy trwał cztery tygodnie. Elewi przeszli szkolenie z rozpoznania, terenoznawstwa i łączność, a także szkolenie taktyczne, strzeleckie i medyczne.

"Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, to było intensywne szkolenie, wymagające dobrego przygotowania fizycznego. Świadczy o tym, chociażby to, że ponad 20 osób zrezygnowało już w pierwszym tygodniu. Najbardziej wymagające było szkolenie strzeleckie. Kilkukrotnie jeździliśmy na ćwiczenia do Nowej Dęby. Tam trzeba było trzymać największą dyscyplinę, mając broń w rękach, musimy wiedzieć, jak się zachować" - powiedział szeregowy Mateusz Maj.

Dodał, że jego celem jest dostać się na studia oficerskie we Wrocławiu.

"Najtrudniejszą rzeczą - co było też dla mnie sporym zaskoczeniem - było czołganie się w pełnym umundurowaniu z bronią, maską gazową i z całym oporządzeniem. Jestem bardzo dumna, że mi i całej kompanii udało się przejść całe szkolenie. To doświadczenie, które polecałabym każdemu" - mówiła szeregowa Aleksandra Dyrcz.

Pułkownik Adam Włoczewski, komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach zaznaczył, że był to ostatni turnus służby przygotowawczej na starych zasadach. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny dobrowolna zasadnicza służba wojskowa będzie pełniona przez 12 miesięcy. Pierwszy okres to 28-dniowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej. Po jego zakończeniu realizowane będzie przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne.

"Mam nadzieję, że większość z tych, którzy ukończyli turnus służby przygotowawczej, zdecyduje się zasilić Wojsko Polskie" - powiedział płk Włoczewski.

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych mieści się w oddanych do użytku w 1928 roku koszarach "czwartaków" - 4. Pułku Piechoty Legionów na kieleckiej Bukówce. Prowadzone tam były m.in. szkolenia dowódczo-sztabowe Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie oraz misji w Kosowie i Iraku. W Centrum prowadzone są także kursy dla obserwatorów ONZ i korespondentów wojennych.