Kielce: Ponad 100 wykroczeń ze strony kierowców i pieszych - bilans akcji "Bezpieczne przejście"

Ponad 100 wykroczeń ze strony kierowców i pieszych - to bilans akcji "Bezpieczne przejście", która została przeprowadzona w środę w Kielcach. "W zdecydowanej większości wykroczenia te dotyczyły kierowców, którzy przekraczali dozwoloną prędkość" - powiedział PAP w czwartek podkom. Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

W środę od godz. 6 do 22 na ulicach stolicy regionu świętokrzyskiego trwała wspólna akcja policji i Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego. Funkcjonariusze patrolowali rejony skrzyżowań i przejść dla pieszych. Przypominali uczestnikom ruchu drogowego obowiązujące zasady w tych miejscach.

Podczas trwania akcji odnotowano 102 wykroczenia. Zdecydowana większość z nich dotyczyła kierowców. "Dwa z nich dotyczyły nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na pasach, 70 - przekroczenia dozwolonej prędkości, kierowcy popełnili także 26 innych wykroczeń. Ujawniliśmy cztery wykroczenia popełnione przez pieszych, którzy przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym" - powiedział podkom. Macek.

Podkreślił, że podczas trwania akcji nie doszło do żadnych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Niestety, tych w ostatnich miesiącach w stolicy regionu świętokrzyskiego nie brakowało. Od 1 czerwca, pomimo zmiany przepisów, regulujących zasady pierwszeństwa na linii pieszy - kierujący, w Kielcach doszło do ponad 30 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęły trzy osoby. W ostatni piątek na ulicy Wojska Polskiego samochód osobowy potrącił na pasach starszą kobietę, która zginęła na miejscu.

"Mamy nowe przepisy, które powinny ograniczać liczbę wypadków drogowych w rejonie przejść dla pieszych, ale niestety tak nie jest. Wina leży po obu stronach. Kierowcy nie zatrzymują się przed pasami, gdy zbliżają się do nich piesi" - podkreślił policjant. Dodał jednak, że piesi także nie są bez winy.

"Przechodzą przez przejście nie upewniając się, czy mogą to zrobić, trzymają w ręku telefony komórkowe. Te wszystkie wykroczenia mają wpływ na to, że na przejściach dla pieszych nadal dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych" - zaznaczył podkom. Macek.

Od 1 czerwca, czyli od dnia zmiany przepisów, do 30 listopada tego roku, na terenie miasta doszło do 32 wypadków z udziałem pieszych, w których 3 osoby straciły życie, a 28 zostało rannych.