Kielce: Ponad tysiąc młodych artystów w 50. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

8 lipca rozpocznie się jubileuszowy 50. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach . Weźmie w nim udział ponad tysiąc młodych artystów z Ukrainy, Mołdawii oraz Polski.

Festiwal rozpocznie się 8 lipca koncertem "Gospodarze-Gościom" w amfiteatrze na Kadzielni. Dzień później ulicami miasta przejdzie tradycyjny korowód.

"Najważniejszą częścią festiwalu, szczególnie dla jego młodych uczestników, są przeglądy artystyczne. Po to te dzieci przyjeżdżają do nas, aby skonfrontować swoje umiejętności i obejrzeć, jak prezentują się inni wykonawcy i zespoły, także z zagranicy. Przyjedzie do nas bowiem 90 artystów z Ukrainy i ponad 30 z Mołdawii" - powiedział hm. Tomasz Rejmer, komendant festiwalu.

W programie harcerskiej imprezy jest pięć dni warsztatów artystycznych z różnych dziedzin, m.in. muzyki i tańca. "Program warsztatów jest tak ułożony, aby wykonawcy specjalizujący się w danym gatunku muzyki i tańca poznali także inne gatunki. Zespoły specjalizujące się np. w hip-hopie, mają też zajęcia z tańca klasycznego. Młody człowiek jest wtedy w stanie zrozumieć różne formy tańca czy muzyki i wybrać sobie kierunek, który mu najbardziej odpowiada" - podkreślił Rejmer.

Po kilku latach przerwy, z powodu pandemii, uczestnicy festiwalu ponownie pojawią się na kieleckim rynku w dniach od 9 lipca do 12 lipca. "Zobaczymy m.in. młodzieżowy big-band z Włoszczowy, specjalizujący się w tej mało popularnej w Polsce formie muzyki oraz zespół Wartaki, obchodzący w tym roku - podobnie jak i festiwal - swoje 50-lecie. Będzie też konkurs piosenki harcerskiej, pokazy formacji tanecznych, swoje umiejętności zaprezentują również uczestnicy warsztatów artystycznych" - dodał komendant festiwalu.

Festiwal to także liczne imprezy towarzyszące. Do 30 września w Muzeum Historii Kielc można zobaczyć wystawę prezentującą historię festiwalu. "Na zdjęciach i filmach możemy zobaczyć emocje, które towarzyszyły tej harcerskiej imprezie, już od pierwszych edycji. Pokazujemy fenomen tego wydarzenia. Festiwal trwa tylko kilka dni, a już na stałe wszedł do kalendarza kulturalnego Kielc i regionu świętokrzyskiego" - zaznaczył Rejmer.

50. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej zakończy się 15 lipca koncertem galowym na Kadzielni. Wręczone zostaną nagrody główne: złote, srebrne i brązowe jodły.