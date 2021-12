Kielce: Powstała pierwsza "Niebieska Strefa" dla osób ze spektrum autyzmu

Pierwszy w regionie świętokrzyskim specjalny system komunikacji dla osób ze spektrum autyzmu "Niebieska Strefa" został uruchomiony w Poczytalni na kieleckim dworcu autobusowym – poinformowali w poniedziałek autorzy projektu.

Na "Niebieską Strefę" w Poczytalni składa się: ciąg oznaczeń - tablic, strzałek w niebieskiej kolorystyce, jak również tablice służące do komunikacji alternatywnej, które pomogą osobom w spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami komunikacyjnymi na przykład w wypożyczeniu książki. Tabliczki prowadzące do Mediateki zostały umieszczone w najbardziej uczęszczanych miejscach Dworca Autobusowego w Kielcach, w tunelu od ulicy Czarnowskiej oraz przy schodach prowadzących na kolejne kondygnacje.

"Celem niebieskiej strefy jest dostosowanie przestrzeni placówek i instytucji kulturalno-publicznych do potrzeb i możliwości osób w spektrum autyzmu. Będą one przede wszystkim przyjazne sensorycznie. To bardzo wyjątkowy i innowacyjny projekt na skalę całej Polski. Pierwszy, który swoim zasięgiem obejmie tak wiele, bo aż czternaście instytucji" - przekazała Paulina Papka, prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział Kielce, współautorka projektu.

Na stronie internetowej "Poczytalni na dVoRcu" można obejrzeć filmowy przewodnik prezentujący, jak działa "Niebieska Strefa" w tej placówce. Materiał filmowy ma formę poradnika dla osób z barierami komunikacyjnymi. Narratorem w klipie jest Wojciech Niemczyk, aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

"Wiemy, że wśród nas są ludzie, którzy boją się wychodzić na zewnątrz i przychodzić do biblioteki. Takie są właśnie osoby autystyczne. Chcemy więc pokazać, że biblioteka jest dla każdego, że to bardzo ważne miejsce kultury, gdzie możemy spędzić mile czas. Książki są w końcu naszymi przyjaciółmi, a w obecnej sytuacji stanowią jedyną pewną i bezpieczną rozrywkę" - powiedziała Anna Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Poczytalnia na Dworcu Autobusowym jest pierwszym miejscem, w którym wdrożono "Niebieską Strefę". W 2022 roku powstanie kolejnych sześć, a docelowo czternaście m.in. w bibliotekach, Filharmonii Świętokrzyskiej, Kieleckim Centrum Kultury i Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

"Nikt z nas nie wybiera swojego losu i swoich niepełnosprawności. Zaburzenia związane ze spektrum autyzmu nie dyskwalifikują nikogo z funkcjonowania społecznego. Konieczne jest jednak dostosowywanie przestrzeni i tworzenie oferty, w tym przypadku kulturalnej, dla tych osób. Myślę jednak, że na tym projekcie skorzystają również ludzie z innymi zaburzeniami, fobiami i lękami" - dodała Aleksandra Niemczyk, wiceprezes Stowarzyszenia Sztuka Łączenia, współautorka projektu.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kielce oraz Stowarzyszenie Sztuka Łączenia zapraszają do kontaktu wszystkie instytucje lub firmy zainteresowane przygotowaniem u siebie "niebieskiej strefy".

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności. Dofinansowanie wyniosło 500 tys. złotych.