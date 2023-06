Kielce: Ratusz: na dziś miasto ma płynność finansową

Na dzień dzisiejszy miasto Kielce posiada płynność finansową, a najważniejsze, że dostrzegamy problem – podkreśliła w oświadczeniu przesłanym PAP skarbniczka miasta Marzena Bzymek. Sytuacja finansowa budżetów miast szczególnie tych na prawach powiatu jest trudna i Kielce nie są tu żadnym wyjątkiem – dodała.

Oświadczenie skarbniczki miasta, to odpowiedź na medialne doniesienia o katastrofalnej sytuacji kieleckiego samorządu. Do mediów przedostała się treść pisma, który Bzymek wystosowała do prezydenta Kielc. Informuje w nim Bogdana Wentę o aktualnej sytuacji finansowej miasta. Z treści pisma wynika, że według prognoz deficyt budżetu miasta na koniec tego roku wyniesie ponad 350 mln zł, a na bieżące tegoroczne wydatki może zabraknąć blisko 207 mln zł.

"Sytuacja finansowa budżetów miast szczególnie tych na prawach powiatu jest trudna i Kielce nie są tu żadnym wyjątkiem. O tej sytuacji zarówno ja jak i służby Pana Prezydenta informują od kilku miesięcy" - czytamy w oświadczeniu skarbniczki miasta, która dodała, że na obecny stan nałożyło się wiele czynników zewnętrznych, na które miasto nie ma wpływu.

Skarbnik wymieniła m.in. zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku PIT, czy niedoszacowanie subwencji oświatowej. "Do tego dochodzą rosnące potrzeby związane choćby z działaniami remontowymi czy budowlanymi tej infrastruktury" - podkreśliła Bzymek, która dodała, że szybki przyrost wydatków budżetowych spowodowany jest wzrostem wielu kosztów funkcjonowania miasta.

W tym kontekście skarbniczka miasta wymienia m.in. obsługę długu, związaną z wielokrotnym wzrostem stawki WIBOR, co w przypadku Kielc stanowi wzrost wydatków o ponad 60 milionów złotych, systematycznie rosnące wydatki na dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty, wzrost kosztów usług transportowych w wyniku wzrostu cen paliw i galopującej inflacji i wzrost kosztów utrzymania wszelkiej infrastruktury gminnej, w związku ze wzrostem cen ciepła i energii elektrycznej.

Odnosząc się do medialnych doniesień o sytuacji finansowej miasta, Bzymek zaznaczyła, że pismo do prezydenta Kielc "ma charakter prognostyczny".

"Zaznaczam, że na dzień dzisiejszy miasto Kielce posiada płynność finansową, a najważniejsze - co chcę, bardzo mocno podkreślić - to fakt, że dostrzegamy problem, znamy najbardziej wrażliwe jego elementy i mam nadzieję, że przy wspólnej współpracy władz miasta oraz radnych zapewnimy finansowe bezpieczeństwo miastu" - podkreśliła Bzymek.