Kielce: Rozpoczyna się trzecia edycja programu „Mieszkanie za remont"

W Kielcach ruszyła trzecia edycja programu „Mieszkanie za remont". Jest on skierowany do mieszkańców znajdujących się na liście osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu miasta.

Jak powiedział w środę PAP dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków (MZB) w Kielcach Krzysztof Miernik, osoba, która wykona remont lub adaptację lokalu na własny koszt i podpisze umowę najmu lokalu, może z tego tytułu zostać zwolniona z czynszu przez okres od 36 do 60 miesięcy. W ramach trzeciej edycji programu MZB wyznaczył dziesięć lokali przeznaczonych do remontu.

"Są to mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Zlokalizowane w centrum miasta, śródmieściu oraz m.in. na osiedlu Szydłówek. Zakres remontu jest ściśle określony. Absolutnym minimum, które musi być bezwzględnie wykonane, jest wymiana instalacji wentylacyjnych, wodnych, gazowych i elektrycznych" - powiedział Miernik.

Po zawarciu umowy remontowej, kontroli nad jej realizacją i odbioru robót dokonają pracownicy MZB. Określą także koszty robót, które są trwale związane z remontowanym lub adaptowanym lokalem i były konieczne do poniesienia w celu prawidłowego użytkowania lokalu. "W zależności od wysokości poniesionych nakładów, mieszkańcy mogą liczyć na bonus polegający na zwolnieniu z czynszu do pięciu lat" - zaznaczyła dyrektor.

Nabór wniosków potrwa do 21 stycznia. Dokumenty należy składać w wydziale mieszkalnictwa Urzędu Miasta w Kielcach. "Poprzednie dwie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W pierwszej do udziału zgłosiło się około 160, a w drugiej około 140 mieszkańców. Wyremontowanych zostało 19 lokali" - zaznaczył.

Program skierowana jest do osób oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego. Pod uwagę brane jest kryterium dochodowe. Dla rodzin wieloosobowych powinno to być od 1200 do 1800 złotych na jednego członka rodziny, z kolei dla samotnie prowadzących gospodarstwa domowe: 1800 do 3000 złotych.

Na liście oczekujących na najem mieszkania komunalnego w Kielcach jest około 1100 mieszkańców.