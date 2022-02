Kielce: Rozstrzygnięto XII Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

Bezprzewodowy system nadzoru temperatury ciała i innowacyjny sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej – to niektóre z nagrodzonych rozwiązań zgłoszonych do XII Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. W czwartek w Kielcach przedstawiono jego laureatów.

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Świętokrzyska (PŚk). Nagroda główna to prezentacja rozwiązań podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie i na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

"Do tegorocznej edycji nadesłano 103 rozwiązania z 19 uczelni z całej Polski. Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy zgłosili do konkursu 38 rozwiązań. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Lubelska (14 rozwiązań), Politechnika Wrocławska i Politechnika Świętokrzyska - po 9 rozwiązań" - poinformowała w czwartek profesor PŚK dr Bożena Kaczmarska.

W XII edycji Konkursu Student-Wynalazca komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych. Doceniono m.in. bezprzewodowy system nadzoru nad temperaturą ciała pacjenta - Fevero, którego twórcami są studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak wyjaśnił współtwórca rozwiązania Jakub Szczerba, system Fevero jest złożony z czujnika temperatury, który umieszcza się na klatce piersiowej lub w dole pachowym oraz platformy zbierającej dane. Dzięki zastosowaniu technologii Wi-Fi urządzenie pozwala na samodzielną pracę we wszystkich miejsca z zasięgiem sieci bezprzewodowej.

"Wynalazek to termometr, który można nosić przy ciele cały czas i podłączyć go do sieci Wi-Fi. Na pomysł wpadłem, gdy moja siostra urodziła dziecko i trzeba było mierzyć temperaturę niemowlęcia, co jest trudne w przypadku takiego małego dziecka" - powiedział.

Specjalne algorytmy pozwalające na rejestrację oraz analizę wyników pomiarów. Dane pomiarowe dostępne są z każdego miejsca na świecie z pomocą darmowej aplikacji. Urządzenie może znaleźć swoje zastosowanie m.in. przy teleporadach.

"Pandemia pokazała, jak trudno pacjentowi podczas teleporady z lekarzem udzielić dobrych informacji i samemu się zdiagnozować. Dzięki naszemu rozwiązaniu, po przyklejeniu termometru dane same mogą spływać do lekarza przy udzielaniu teleporady" - wskazał Szczerba.

Wykonana została partia przedprodukcyjna. Twórcy skupiają się obecnie na pozyskaniu niezbędnych certyfikatów medycznych. "Wykonaliśmy większość prac, nasze wysiłki skupiają się na optymalizacji systemu" - zaznaczył.

Nagrodę główną otrzymał także Jakub Krasowski z PŚk za innowacyjny sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej. "Do zdegradowanej nawierzchni dobierane jest specjalnie dedykowane spoiwo hydrauliczne i wykonywana jest nowa warstwa podbudowy. Cała nowa warstwa jest wykonywana w procesie rozbiórki bez konieczności utylizacji. Technologia wyróżnia się wyższą trwałością i nośnością" - poinformował Krasowski.

Nagrody otrzymali także: Agnieszka Krawczyk-Łebek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za "Cykl 38 wynalazków dotyczących nowych glikozydów flawonoidowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej"; Karolina Janus z Politechniki Świętokrzyskiej za "Sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu i mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej" oraz Wojciech Reklewski z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za "Sposób i urządzenie do detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu w cyklu 4 wynalazków".

Przyznano także pięć wyróżnień i siedem nagród specjalnych ufundowanych przez m.in. prezesa Urzędu Patentowego RP, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, wojewodę świętokrzyskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego i przez rektora PŚk.

W dwunastu edycjach konkursu zostało zgłoszonych 1177 rozwiązań przez 2448 współtwórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców). Na genewskich wystawach laureaci konkursu zdobyli 17 złotych, 24 srebrne i 9 brązowych medali i liczne nagrody specjalne, a także uczestniczyli w seminariach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

Konkurs odbywa się pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.