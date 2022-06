Kielce: Spotkania informacyjne o zmianach podatkowych – 23 czerwca

Spotkania informacyjne dotyczące nowych zmian podatkowych odbędą się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Pakiet rozwiązań zakładających m.in. obniżenie dolnej stawki PIT z 17 do 12 proc. wejdzie w życie od 1 lipca.

"Wprowadzamy zmiany, które będą korzystne dla większości podatników" - mówili w poniedziałek uczestnicy konferencji zorganizowanej w urzędzie wojewódzkim w Kielcach.

Wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak powiedział, że od 1 lipca w wejdzie w życie szereg zmian systematyzujących i upraszczających system podatkowy. "Większość mieszkańców naszego województwa nie zdaje sobie sprawy, co za chwilę wydarzy się z naszymi podatkami. Dlatego, żeby upowszechnić wiedzę o zmianach podatkowych, w urzędzie wojewódzkim odbędą się spotkania, podczas których mieszkańcy będą mogli porozmawiać z pracownikami urzędów skarbowych o wprowadzanych zmianach" - powiedział wicewojewoda.

Nowak zaznaczył, że kluczową zmianą będzie obniżenie podatku dochodowego z 17 do 12 proc. "Myślę, że parę lat temu takie pięcioprocentowe obniżenie podatku wywoływałoby dużą euforię, a dzisiaj już przechodzimy nad tym do porządku dziennego, że rząd tak dobrze w finansach publicznych się porusza" - ocenił Nowak.

Bożena Mrożek z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach przypomniała, że ustawa uchyliła przepisy dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej; zmienia zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci poprzez przywrócenie wspólnego rozliczania się tej kategorii podatników z dziećmi.

Ponadto podniesiony zostaje limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, z 3089 zł do 16 061,28 zł. Ustawa poszerza również katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, o rentę rodzinną.

Senator Krzysztof Słoń zwrócił uwagę, że ustawa zwiększa także przepisy dotyczące części podatku, jaki można przekazać organizacji pożytku publicznego. Odsetek podatku, jaki może dostać organizacja pozarządowa, rośnie z 1 proc. do 1,5 proc. "W skali kraju jest to niezwykle istotne. Pomoże to organizacjom pozarządowym w jeszcze sprawniejszym funkcjonowaniu" - powiedział Słoń.

Odnosząc się do pozostałych rozwiązań, podkreślił, że będą one korzystne dla większości podatników. "Te rozwiązania upraszczają nasz system, a przecież od lat zabiegają o to podatnicy, przedsiębiorcy, pracodawcy, wszyscy ci, którzy przynajmniej raz do roku spotykają się z fiskusem. Co ważne wyciągnęliśmy wnioski z tego pierwszego okresu wprowadzania zmian podatkowych, przyznaliśmy się do pewnych niedociągnięć. Te rozwiązania, które zafunkcjonują od 1 lipca uległy korekcie w wyniku konsultacji społecznych. Nowy system będzie korzystny dla większości podatników" - powiedział senator.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców zaplanowano na 23 czerwca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Pierwsze odbędzie się w godzinach 9-10.30, drugie od 17 do 18.30.