Kielce: uroczystości upamiętniające 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej

W stolicy regionu świętokrzyskiego uczczono w sobotę pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. "Przesłanie, które zostawił nam prezydent Lech Kaczyński - +Warto być Polakiem+ - jest nadal aktualne" – powiedział PAP podczas uroczystości szef regionalnych struktur PiS poseł Krzysztof Lipiec.

Obchody 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się w Kielcach w sobotnie południe. Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz świętokrzyscy parlamentarzyści złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Przemysława Gosiewskiego.

"Był człowiekiem bardzo pracowitym i zdeterminowanym. Umiał wokół siebie gromadzić ludzi i przede wszystkim miał silną pozycję w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Jego rola w rozwoju regionu świętokrzyskiego nie podlega żadnej dyskusji" - wspominał Gosiewskiego w rozmowie z PAP poseł Lipiec.

Wieńce i wiązanki kwiatów złożono także pod tablicą upamiętniającą 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, która znajduje się na murze otaczającym kielecką katedrę. "To był dramatyczny dzień nie tylko dla rodzin osób, które wtedy zginęły, ale dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. Zginął wtedy prezydent Lech Kaczyński z małżonką, zginęli parlamentarzyści, generałowie, kapłani. Ludzie, którzy każdego dnia służyli Polsce. Do dzisiaj czujemy po nich pustkę, dlatego tym bardziej powinniśmy pamiętać" - podkreśliła wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Renata Janik.

Wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak w rozmowie z PAP zaznaczył, że "12 rocznica katastrofy smoleńskiej chyba każdego z Polaków w dzisiejszej rzeczywistości napawa dodatkowymi uczuciami". "Patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Słyszymy, że prezydent Putin wydał decyzję o tym, żeby zamordować prezydenta Ukrainy, elitę tamtego kraju. Nieodparcie wiąże się to z naszymi bolesnymi wspomnieniami" - podkreślił wicewojewoda świętokrzyski.

"Przesłanie, które zostawił nam prezydent Lech Kaczyński - +Warto być Polakiem+ - jest nadal aktualne" - zaznaczył Lipiec.

O godz. 18 w kieleckiej bazylice katedralnej rozpocznie się msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęło 96 osób - w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka - udających się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.